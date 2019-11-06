殺害《17》女直播主　前男友磕頭道歉沒用！二審重判無期徒刑

記者吳銘峯／台北報導

直播平台《17》直播主邱喬琪，2018年間在租屋處遭前男友廖晏霆持刀殺害。廖男被依照殺人罪嫌提起公訴，一審審理時他就當庭下跪道歉，最後獲判15年。案經上訴，二審高院6日宣判，廖男雖當庭磕頭道歉，但高院認為他僅因感情因素就殺人，若不處極刑，難以面對社會，因此改判無期徒刑。可上訴。

▲廖嫌殺直播主前女友。（圖／翻攝當事人臉書）

現年27歲的廖晏霆是邱喬琪的粉絲，2人也是高中同學，畢業後交往了3、4年，2018年2月分手後，廖男仍多次跑到邱女住處要求復合。案發於5月28日晚上，廖男藉著酒意，帶水果刀埋伏邱女住處樓梯間，趁邱女開門時闖入，邱女想逃出門外，遭廖男反持水果刀猛刺上背部，邱女掙扎返回屋內，又遭廖男勒頸，最後倒臥血泊中。

當時警方接獲邱女室友報案，稱邱女遭人闖入挾持，趕到現場正預計破門時，廖男自行開門走出。而警消人員一擁而入，發現邱女身中多刀，早已氣絕。廖男雖承認殺害邱女但否認預謀，不過警方在她隨行的包包中搜出童軍繩，檢方也認定他有殺人犯意，因此聲請羈押獲准，並依照殺人罪嫌提起公訴。但一審審理時，廖男多次當庭下跪，向邱女家屬道歉，雖然家屬不原諒廖男，但一審法院仍認定廖男頗有悔意，判刑15年。

案經上訴，高院日前開庭審理時，廖男否認具有殺人犯意，不斷強調自己深愛著對方，是因2人爭吵後他才不慎殺死邱女，「充其量構成傷害致死罪」。但死者父親非常不滿，咬牙切齒說「我一輩子也不會原諒你！我的女兒那麼可愛！我們夫妻傷心一年多，你摸摸良心，聽聽你自己在說什麼！你敢說，我不想聽！」

全案於6日二審宣判，高院仍認定廖男成立殺人罪。但高院認為，一審認定他為了自殺才先殺害邱女，因此輕判；實際上經過調查，發現廖男根本就沒打算自殺，所以高院加重刑度。另外高院也認為，廖男僅因感情因素就殺人，不是年輕人面對感情所應有之行為，如果不處以極刑，難以給社會合理的交代，因此二審加重改判無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

▼殺害17直播主前女友的廖晏霆（口罩者）。（圖／記者吳銘峯攝）



