　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

走越多保費省越多！　外溢保單前9月銷售大幅成長逾16倍

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼運動場,校園安全 。（圖／記者張一中攝）

▲保險局從2016年6月推出外溢保單，鼓勵被保險人落實或提升自身健康管理觀念及行為。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

運動省保費近年來被受國人青睞，根據金管會保險局今（5）日統計，今年前9月外溢保單銷售件數達2萬8,383件，足足比去年同期增加8.41倍，新契約保費則高達3.68億元，一口氣大幅成長16.55倍。

金管會目前已核准及備查8家壽險公司，共23張具外溢效果的保險商品，2019年第3季新契約銷售件數為2萬8,383件，較去年同期的3,016件，增加841%；初年度保費收入約3億6,862萬元，較去年同期的2,100萬元，增加1655%。

從保費來看，初入年度保費收入前3名的保險公司，依序為國泰人壽、南山人壽以及新光人壽；觀察具外溢效果保險商品的表現，其中以運動習慣折減保費或增加保額的初年度保費收入達2.8億元，國泰人壽一口氣包辦2張保單，保費收入就占1.99億元。

另外，金管會目前已核准及備查6家壽險公司，共15張實物給付型保險商品，今年1至9月新契約銷售件數為12萬2,655件，較去年同期的11萬3,758件，增加8%；初年度保費收入約2,779萬元，較去年同期的3,129萬元，減少11%。

若以今年前9月保費收入前3大保險公司，第一名是國泰人壽，緊追在後的是富邦人壽，排名第三的是台灣人壽；觀察初年度保費收入性質，醫療服務類型金額為1,992萬元，其中海外醫療專機運送占最多，而殯葬服務類型也有785萬元，其中賣最好的2張保單分別占300多萬元、100多萬元。

金管會表示，將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果的健康管理保險商品，以及實物給付型保險商品，以提升國人對於健康管理的重視，並滿足保戶保險的多樣需求。

ET快訊
12強／中華隊6比1退波多黎各奪首勝
快訊／彰化男騎車遭砂石車輾斃　「屍塊四散」當場慘死
人夫伴小三在房間「決戰分手砲」　爽完他狠掐脖：再一晚
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

走越多保費省越多！　外溢保單前9月銷售大幅成長逾16倍

結婚生育率下降！「黃金單身族」分2類　專家建議依靠失扶：用保險照顧自己

救血荒！宏泰人壽揪志工同仁辦捐血活動…速捐307袋熱血作公益

一定要認識「優體保單」和「弱體保單」！健康民眾選對保障…壽險保費爽省30%

展現「企業運動DNA活力」　三商美邦人壽再獲教育部體育署運動企業認證

康健人壽推廣「全方位健康」鼓勵民眾運動　獲頒運動企業認證標章肯定

打造幸福健康職場　遠雄人壽獲頒體育署「運動企業認證」

運動健檢獎勵「保額增10%」！南山人壽新推特定傷病外溢保單　3天賣破5000張

UBI車聯網保單喊停？　金管會：不是禁賣...是要求業者檢討削價競爭

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

走越多保費省越多！　外溢保單前9月銷售大幅成長逾16倍

結婚生育率下降！「黃金單身族」分2類　專家建議依靠失扶：用保險照顧自己

救血荒！宏泰人壽揪志工同仁辦捐血活動…速捐307袋熱血作公益

一定要認識「優體保單」和「弱體保單」！健康民眾選對保障…壽險保費爽省30%

展現「企業運動DNA活力」　三商美邦人壽再獲教育部體育署運動企業認證

康健人壽推廣「全方位健康」鼓勵民眾運動　獲頒運動企業認證標章肯定

打造幸福健康職場　遠雄人壽獲頒體育署「運動企業認證」

運動健檢獎勵「保額增10%」！南山人壽新推特定傷病外溢保單　3天賣破5000張

UBI車聯網保單喊停？　金管會：不是禁賣...是要求業者檢討削價競爭

12強／味全龍洋投保送送分　日本8比4逆轉委內瑞拉

公費流感疫苗給學生不給教師？疾管署：非高風險、高傳播族群

12強／江少慶6局好投、林立2分砲　中華隊6比1退波多黎各奪首勝

12強／D罩杯以上女球僮是真的？波多黎各米吉亞開聊

12強／台波首戰11017人進場　首戰人潮不若上一屆

12強／國際賽鄉長上班！陳禹勳1局無失分防禦率仍是0

臉書嗆「頭城小孩沒用」！20歲屁孩氣炸揪團砍人…被逮才知砍錯了

減肥明天再說，老娘就要吃澱粉！　百年「義大利麵」變潮衫

女偶像寫歌爆抄襲「整首和SJ一樣」！　被砲轟刪歌…急認錯：是我失誤

快訊／彰化男騎車遭砂石車輾斃　「屍塊四散」當場慘死

保險熱門新聞

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

全球人壽建議「黃金單身族」可依靠失扶險

認識「優體保單」和「弱體保單」省錢又有保障

運動健檢獎勵「保額增10%」！南山人壽新推特定傷病外溢保單　

保單明年漲定了「儲蓄險恐暴漲30%」

運動省保費！外溢保單前9月銷售增逾16倍

一張表懂車禍調解官要看的單據

一張表看懂15歲以下保戶　各項保險金給付範圍

宏泰人壽揪志工同仁捐307袋熱血作公益

「實支實付保單」專家整理3大優點

康健人壽獲頒運動企業認證標章肯定

UBI車聯網保單喊停？　金管會：不是禁賣...是要求業者檢討削價競爭

打造幸福健康職場　遠雄人壽獲頒體育署「運動企業認證」

「誰還敢保南山！」誤報保戶身故烏龍打擊民眾信心　業務員憂心

更多熱門

相關新聞

ASICS「24hr租借」100元穿走跑鞋

ASICS「24hr租借」100元穿走跑鞋

現代人工作忙碌，想要在閒暇之餘抽空跑步，終於不需要投資大把銀子在跑鞋上，運動品牌ASICS亞瑟士將於20日推出GLIDERIDE跑鞋租借服務，讓消費者花100元，就能帶走跑鞋24小時，即便下班突然想運動，也能租到屬於你尺碼的鞋款，絕對是跑友的一大福音。

6家券商遭受DDoS攻擊勒索　金管會祭出8招防範

6家券商遭受DDoS攻擊勒索　金管會祭出8招防範

外資10月淨匯入逾1300億　創21個月來單月紀錄

外資10月淨匯入逾1300億　創21個月來單月紀錄

男童遭狠踹身亡　媽泣：老師還要我們說謊

男童遭狠踹身亡　媽泣：老師還要我們說謊

全球人壽建議「黃金單身族」可依靠失扶險

全球人壽建議「黃金單身族」可依靠失扶險

關鍵字：

金管會保險局外溢保單保險運動走路

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

快訊／李興文神隱3天發聲了！

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面