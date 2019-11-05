走越多保費省越多！　外溢保單前9月銷售大幅成長逾16倍

▲保險局從2016年6月推出外溢保單，鼓勵被保險人落實或提升自身健康管理觀念及行為。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

運動省保費近年來被受國人青睞，根據金管會保險局今（5）日統計，今年前9月外溢保單銷售件數達2萬8,383件，足足比去年同期增加8.41倍，新契約保費則高達3.68億元，一口氣大幅成長16.55倍。

金管會目前已核准及備查8家壽險公司，共23張具外溢效果的保險商品，2019年第3季新契約銷售件數為2萬8,383件，較去年同期的3,016件，增加841%；初年度保費收入約3億6,862萬元，較去年同期的2,100萬元，增加1655%。

從保費來看，初入年度保費收入前3名的保險公司，依序為國泰人壽、南山人壽以及新光人壽；觀察具外溢效果保險商品的表現，其中以運動習慣折減保費或增加保額的初年度保費收入達2.8億元，國泰人壽一口氣包辦2張保單，保費收入就占1.99億元。

另外，金管會目前已核准及備查6家壽險公司，共15張實物給付型保險商品，今年1至9月新契約銷售件數為12萬2,655件，較去年同期的11萬3,758件，增加8%；初年度保費收入約2,779萬元，較去年同期的3,129萬元，減少11%。

若以今年前9月保費收入前3大保險公司，第一名是國泰人壽，緊追在後的是富邦人壽，排名第三的是台灣人壽；觀察初年度保費收入性質，醫療服務類型金額為1,992萬元，其中海外醫療專機運送占最多，而殯葬服務類型也有785萬元，其中賣最好的2張保單分別占300多萬元、100多萬元。

金管會表示，將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果的健康管理保險商品，以及實物給付型保險商品，以提升國人對於健康管理的重視，並滿足保戶保險的多樣需求。