幸運環保購物袋回捐響應減塑　百元禮券等你抽！

▲台南市環保局配合環保署限塑政策，率先推動大台南「袋袋相傳」活動，設置幸運環保購物袋取用及回捐處，目前已設置176處。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局配合環保署限塑政策，率先推動大台南「袋袋相傳」活動，設置幸運環保購物袋取用及回捐處，目前已設置176處提供13萬多個二手購物袋供民眾重覆使用，為鼓勵民眾取用後回捐，將辦理2梯次抽獎活動，共抽出80位幸運民眾，每位可獲得100元商品禮劵。

市長黃偉哲表示，環保局今年擴大辦理大台南袋袋相傳活動，加強服務溪北地區民眾，於溪北地區袋袋增設點位，免費提供民眾取用二手購物袋或受理民眾捐贈二手購物袋，方便民眾隨時響應減塑生活。目前台南市已有176處店家加入袋袋相傳行列，除了今年新增的全家便利商店及家樂福便利購，有機食品里仁門市、美華泰流行生活館、大潤發、迪卡儂、全聯福利中心、燦坤3C等大型連鎖店也持續熱烈響應袋袋相傳活動，而店內空間有限的台安連鎖藥局、佑全保健藥妝、早安藥師藥局等多家藥局藥妝店，也排除困難設置二手購物袋取用點。

環保局局長林淵淙籲請消費者響應「自備、少買、重複、捐贈」，養成不使用塑膠袋的消費行為。更希望業者響應袋袋相傳減塑活動，設點位免費提供二手購物袋供顧客使用，減塑是你我的責任。

大台南袋袋相傳抽獎活動日期訂於11月22日及11月29日舉辦2梯次抽獎，市民只要依所回捐幸運環保購物袋履歷標籤上QR code掃碼或輸入活動網址進入活動網站，完成登錄幸運環保購物袋履歷編號及基本資料，即具抽獎資格，活動網站資料登錄開放即日起至11月28日晚上11時59分止，每人限1次中獎機會，第1梯次抽獎未得獎者，可參與第2梯次抽獎，每梯次將抽出40名幸運者，得獎名單將於抽獎當日公告於「台南市環保局粉絲專頁」及「台南市環保局袋袋相傳」網站，得獎人於公布日起15日內請領完畢，逾期未請領者則失去領獎資格，兌獎地點為台南市環保局永華辦公室（台南市東區中華東路2段133巷72號）一般廢棄物管理科。