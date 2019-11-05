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躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵臨老入花叢！　1年半花光500萬吞藥自盡

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梁姓女子看似對周翁溫婉可人、盡心服侍，阿國還曾與她一起為爸爸慶祝父親節。 （圖／讀者提供）

圖文／周刊王

89歲梁姓老翁70年前跟隨國軍撤退來台，辛苦打拚積累家產，近年卻結交多位陸籍女友，更為供應女友生活費而以低價賣掉老家，卻在1年半內將賣房的500多萬元揮霍殆盡，還一度吞藥自盡，即使住進榮民之家，女友仍想方設法詐財，讓其子阿國（化名）憤怒不已。

阿國說，父親交女友後，不斷以養貓、繳瓦斯費和物價上漲等理由要求更多孝親費，甚至打算出售已住了40年的家，「爸爸一直要錢，甚至說要賣房子，我才發現事情不對。」周翁這才透露自己交了二個女朋友。

周翁向兒子坦白，自己與二名中國籍女子密切交往，每月得給她們9萬元的生活費，過去的積蓄根本不夠負擔，因此決定賣房換現金，老宅便在當年底以590萬元的低價售出。

為供應女友的生活費，周翁將老家賤賣以籌措現金。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

▲為供應女友的生活費，周翁將老家賤賣以籌措現金。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）

之後，周老先生和一位女友分手，並與來自廈門的梁姓女友租屋同居，阿國每周都會與父親通2到3次電話，更會不定期前往父親租屋處關心，發現爸爸對約60歲的梁女頗為滿意，而梁女總擺出溫婉可人、盡心服侍的樣子，還研究周翁喜歡的蘇杭菜，2人猶如新婚夫妻般幸福快樂。

「我那時候覺得，只要爸爸開心，錢給她也沒關係。」阿國認為，賣房錢加上父親約70萬元的老本，再加每月1萬6000元的退休俸，即使扣除要給梁女生活費，也夠二人生活個6、7年，原以為梁女就是父親最後的「港口」，誰知道卻接獲父親自殺的消息。

今年6月，周翁匯了100萬元給阿國，表示要當自己的醫療費用或棺材本，阿國當時不明究裡，7月就接獲父親吞安眠藥自殺的消息，他立刻放下手邊工作，搭乘計程車直奔醫院，梁女則慢悠悠地搭捷運，一個小時後才抵達，所幸周翁服用的藥劑量不至於要命，洗胃後隨即出院。

阿國難以相信父親竟會尋死，再三逼問下，周翁才坦承已將賣房錢揮霍殆盡，自覺生活無望，才會留下遺書選擇與世訣別，並表示自己要去榮民之家度過餘生。

賣房錢揮霍殆盡後，老翁試圖吞藥自盡，所幸被及時救回。（圖／讀者提供）

▲賣房錢揮霍殆盡後，老翁試圖吞藥自盡，所幸被及時救回。（圖／讀者提供）

阿國百怎麼想也想不透，無法理解平時不賭不毒的父親，如何在一年半年內花光500多萬元，詢問後才得知父親給梁女50萬元，並幫梁女償還其前夫留下的300萬元負債，剩下的錢則不知所蹤。

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