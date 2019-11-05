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習近平連二年出席進博會　新開放措施、涉美談話受矚

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▲▼進博會開幕式，習近平演講。（圖／翻攝自進博會官方畫面）

▲習近平出席首屆進博會時致詞。（圖／翻攝自進博會官方畫面）

記者陳政錄／上海報導

「第二屆中國國際進口博覽會」今（5日）上午召開，中共總書記習近平連續第二年出席，並將在開幕式上發表主旨演講，適逢今年中美貿易摩擦更加複雜化，習近平是否繼自貿區改革、科創版設立後，再度發表一批「新時代」的對外開放舉措，以及涉及中美經貿的談話內容，受到各界矚目。

▲▼進博會開幕式現場，現場超過千名中外嘉賓與會，中國國家主席習近平致詞。（圖／記者陳政錄攝）

▲首屆進博會開幕式現場，現場超過千名中外嘉賓與會，中國國家主席習近平致詞。（圖／記者陳政錄攝）

根據大陸官方媒體訊息，習近平今年繼續展現對上海發展的高度重視，中共19屆四中全會閉幕後，2日習便先行到上海考察，了解地方社區治理、城市空間規劃等情況。值得注意的是，香港特區行政首長林鄭月娥也在1日於上海參加「香港節2019」，兩人也將於5日的進博會活動中再度同台。

除了習、林二人均出席進博會外，更首度有西方國家重要元首站台—法國總統馬克龍，他將與希臘總理米佐塔基斯、牙買加總理霍爾尼斯、塞爾維亞總理布爾納比奇等一同參加進博會開幕式與相關活動。外媒報導稱，馬克龍將在與習近平的會面中，確保中方能履行對外開放的承諾。

▲習近平於2018年12月在中南海會見來京述職的林鄭月娥。（圖／翻攝自《新華社》）

▲習近平於2018年12月在中南海會見來京述職的林鄭月娥。（圖／翻攝自《新華社》）

回顧去年進博會上習近平發布的開放新政，包括支持自由貿易試驗區深化改革創新、中方將進一步降低關稅、保障外資企業合法權益、推出外商投資法規、擴大金融開放和設立科創板等。美國伊利諾理工大學教授圖爾克在接受新華社採訪時表示，進博會是中國為了應對全球貿易失衡而採取的「一種創新方法」實施了更加開放的措施，進行一系列經濟改革，讓經濟發展更多以消費為導向。

今年進博會將有來自150多個國家和地區，超過3000家企業參展。在參加國家展的64個國家之中，主賓國共有15個，比去年多了3個。其中，法國、捷克、希臘和意大利4個歐洲國家都是今年的主賓國，面積3萬平方公尺；企業展面積33萬平方公尺，包括裝備、消費、食品、健康、服務五大領域、七個展區，世界五百前和龍頭企業超過250家。

▼第2屆進博會在上海國家會展中心舉辦。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲第2屆進博會在上海國家會展中心舉辦。（圖／翻攝澎湃新聞）

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