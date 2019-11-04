1噸重「巫師岩」神秘回歸！美護林員看傻眼　3周前一夜消失

▲約3周前消失的巫師岩，1日神秘回歸普雷斯科特國家森林。（圖／翻攝自自U.S. Forest Service - Prescott National Forest臉書，下同。）

記者曾羿翔／綜合報導



美國亞利桑那州的普雷斯科特國家森林（Prescott National Forest）中，有一顆重達1公噸的「巫師岩」（Wizard Rock）1日離奇回歸，讓護林員相當驚訝，因為巫師岩在約3周前一夜消失，外界認為是有人出動重型機具載走，至於為何會再出現，現在還未有解答。

綜合外媒報導，「巫師岩」外型美麗獨特，黑色外觀中夾帶白色石英，深受遊客歡迎，是指標性景點，如今神秘回歸，護林員克勞森（Sarah Clawson）表示，這些岩石是屬於公眾的，應該要給當地人與前來的遊客在未來繼續觀賞。

克勞森還說，他們很開心巫師岩能夠被送回，國家森林為美國人帶來了很多好處，遇上這種情況時，更突顯出大自然之美的內在價值。

▲「巫師岩」外型美麗獨特，黑色外觀中夾帶白色石英。

據了解，「巫師岩」為何離奇失蹤又突然出現，現在仍未找到原因，要移走森林景觀（包括岩石、礦物、植物以及樹木）都需要經過許可。目前官方正考慮要將巫師岩移到新的地方，讓遊客可更容易觀賞到它的美麗與獨特。

國家森林自然景觀突消失案件，這回可不是第一樁，有顆重80磅「心形岩石」2009年時就曾被盜走，經過當地媒體報導後，岩石才被匿名歸還。

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