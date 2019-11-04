貿易戰重創傳統台商　蕭萬長籲兩岸「化競爭為合作」

▲台方兩岸企業家峰會理事長蕭萬長。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／南京報導

2019兩岸企業家紫金山峰會今（4日）上午開幕，台方理事長蕭萬長在致詞時直言，最近一年中美貿易摩擦，造成全球產業鏈重組，台商傳統製造業出口受到很大的衝擊，還面臨兩岸經濟合作效益「逐漸鈍化」的尷尬局面，應認真思考如何「化競爭為合作」，打造共同市場。

兩岸企業家峰會是目前兩岸產業交流中，層級最高的合作平台，陸方包括中共中央政治局常委汪洋、國台辦主任劉結一、江蘇省委書記婁勤儉、海協會會長張志軍、陸方兩岸企業家峰會理事長等，以及台方工商協進會理事長林伯豐、商業總會理事長賴正鎰、三三企業交流會理事長許勝雄、電電公會理事長郭台強等共約1500為產、官、學界代表出席與會。

面對本屆峰會以「深化融合發展 打造共同市場」為主題，更在同日由國台辦、發改委發布新一批中央對台灣民眾、企業推進同等待遇的「26條」措施，蕭萬長在會上致詞時表示，儘管面臨全球經濟情勢的動盪，和兩岸關係波折，峰會扮演「定錨」的作用，創造兩岸產業融合及經濟共榮發展。

他進一步表示，大陸為因應經濟情勢新變局，亦推出《外商投資法》和多項開放外資、鼓勵進口、提振消費、減稅降費和協助中小企業等措施，並致力發展金融保險、健康醫療、文創設計、電子商務、互聯網、運輸物流、修連旅遊等行業，在相關領域上台商具有優勢和經驗，能夠實現互補。

▲峰會場外設置兩岸合作成果展示區。

在中美貿易摩擦持續的背靜下，蕭萬長認為，兩岸應思考如何化競爭為合作，共同開創「自主創新、高端製造、智能製造」產業。他還提出四個方向和步驟，包括一、探索可行路徑，逐步實現兩岸共同市場；二、創新合作模式，建立產業合作旗艦計畫；三、落實惠台政策，拓寬兩岸融合發展渠道；四、借力一帶一路，共拓海外市場合作空間。

蕭萬長表示，需要儘速建立兩岸經濟合作的制度性框架，制訂各項配套措施，落實「應通盡通」的政策，促進兩岸企業優勢互補和合理分工，為打造共同市場奠定基礎。

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