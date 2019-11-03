首里城火災「正殿北側冒黑煙」　警方曝新進度：找到焦黑配電箱

▲警方聯合消防人員，正在現場調查首里城起火原因。（圖／達志影像／美聯社）
記者林瑩真／編譯
日本沖繩世界遺產「首里城」正殿等7棟建築物日前燒毀，警方推測起火點應是正殿內部通往北側的樓梯處，目前最新消息指出，北側的燒焦痕跡附近找到了配電箱。但確切起火原因尚待調查。
綜合日媒報導，首里城火勢從正殿開始延燒，包括南殿、北殿等7棟建築物在燃燒11個小時後，幾乎全被燒毀。警衛透露，當時他前來查看火勢時，發現正殿北側的一樓窗戶竄出猛烈黑煙。此證言也讓警方推測起火點就在正殿北側。
ＮＨＫ— NHK48 (@DOsr1oV02tu44So) November 3, 2019
昼0時00分
ニュース
沖縄県文化遺産
首里城 火災検証‼️
かなり焼けた分電盤が見つかった！
各階やフロアに電気を送る機械‼️
火の方向や焼け具合を合わせて、
火元を検知するらしい‼️
コンクリートは熱くなると爆発するらしい‼️
鉄は熱くなると曲がるらしい‼️
正殿の北側から火が出てた目撃‼️ pic.twitter.com/bZ5wBssnXz
目前調查的最新進度，則是警方在燒焦的北側發現了同樣焦黑的配電箱，配電箱掌控了各樓層及地板的電源設備。警方3日將配電箱及相關設備移出現場，會特別針對配電箱進行鑑識，確定配電箱是否跟起火原因有關。