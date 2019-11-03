5個月大男嬰住院4天...護士驚：頭部針管消失了！一年過去還沒找到

▲護士來更換頭部留置針時，發現針頭導管斷裂，不見了蹤影。（圖／華商報，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西榆林市5個月大的樂樂（化名）於去年年底，在醫院接受治療時，留置針導管突然斷裂並遺留在體內，可能已經進入了頭部。事發至今將近1年，導管仍未能取出，對此樂樂父親白先生表示，醫藥費已經花了10萬元（人民幣，下同），「導管一旦流入心臟，兒子很可能會喪命。」

據《半島都市報》報導，因眼角斷斷續續有分泌物，當時5個多月大的樂樂被送到醫院，接受鼻淚管探通手術，但當天回家就被發現感染，於是第二天住院接受治療，並吊了點滴。然而，在第4天護士來更換頭部留置針時，發現針頭導管斷裂，不見了蹤影。

超音波檢查發現，左側顳部頭皮下有長約15mm的管狀回聲物，這意味著針頭導管可能斷裂在了頭部血管裡， 對此該醫院表示沒有能力解決這個問題，需要男嬰轉院。

樂樂隨後到西安市兒童醫院接受手術，但醫生發現導管不見了，很可能是因為血液流動改變了存留位置。手術後，醫院再次做超音波尋找留置針導管，卻沒能找到。

事情發生後，白先生一家人帶著樂樂，先後在西安兒童醫院、西安交大一附院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院看病，希望能找到異物並取出，將留在孩子體內的隱患去除，卻一直未能如願。

白先生說，「留置針導管斷裂留存在體內，會不會順著血液流入心臟或者肺部，如果真的有這種可能，如萬一搶救不及時甚至可能發生生命危險」，直至今日，這件事仍未得到妥善處理，他們多次與醫院協商但都失敗，「星元醫院從院長到副院長，協調解決的主任，他們都承認是自己的過錯，但就是不提出如何處理。」

將近1年過去了，白先生先後花了10幾萬醫藥費，家裡的2家店也已關閉，現在樂樂才1歲多，一家人最大的心願，就是將孩子體內這個「不定時炸彈」取出。

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