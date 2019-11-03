一份工做50年！　台灣登大聯盟球員「手套都出自於他」

圖文／鏡週刊



今年66歲的蘇文得，是台灣少數仍在做棒球手套的老師傅。早期代工低單價的塑膠棒球手套，到中國設廠失敗後，苦思轉型，改用頂級牛皮做高端產品，包括王建民、郭泓志等登上大聯盟的台灣球員用的手套都出自於他，也是日本知名棒球手套品牌HA最信賴的代工廠，每月外銷1500個到日本。累積近50年真功夫，有子傳承。但老師傅眼中，學會是其一，做得久，才懂箇中奧妙。

戴著老花眼鏡，蘇文得坐在正在加溫的烙印機器前，仔細對著訂單，準備在已裁成手掌形的皮革上燙印一排編號，這是每個棒球手套最重要的身分認證，一點都不能錯。

「這台機器二百多度，你毋通靠近喔！」他彎著身，不疾不徐地動作，「油墨要乾淨，編號要燙得整齊清楚。」這道工序他做了近50年，技術可說再純熟不過，卻沒有一絲放鬆。

「高級的東西就是要精緻，要注意細節，烙印這個步驟，如果是重要的單，我都自己做，比較不重要的，才讓兒子做…」二個兒子在工廠其他角落專注自己的工作，位在高雄湖內三百坪的棒球手套工廠裡，有縫紉機車線聲、有機器轟隆隆加溫聲，話語卻極少。

從皮革剪裁、車縫、整燙、捶打整型到最後整線，廠裡運作著15道工序，每一道都是手工製作。不論誰，都只能專注。

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蘇文得是師傅也是老闆。進到前廳，牆上掛著各式棒球手套成品，他拿了個藍到發亮的手套，握拳往手套裡捶打，啪！啪！啪！聲音響亮，「這是台灣小牛皮，退休職棒選手自己的品牌，很高級的東西。」

轉身又拿給我們看一個黑色、低調繡著「王」字的手套，「這個是王建民的。」他粗厚的手指比了底下一排金黃英文字是王建民的英文名，「這個聲音亮度比那個更好，這個是日本皮。選手都喜歡日本皮，勇又輕，主要是誰打都很靈活。」王建民的日本和牛皮棒球手套，一個要價約15000元，算是最頂級。



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