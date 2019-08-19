華聞快遞／建全球標桿城市！深圳將增強大灣區內核心引擎功能

▲貴州將建1000個鄉村振興示範村。（圖／翻攝自《中新網》）

《廣東》：建全球標桿城市！深圳將增強大灣區內核心引擎功能

從大灣區核心引擎到全球標桿城市，深圳的城市定位再次攀升。《中共中央國務院關於支援深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》中提出，抓住粵港澳大灣區建設的重要機遇，深圳將增強核心引擎功能，朝著建設中國特色社會主義先行示範區的方向前行，努力創建社會主義現代化強國的城市範例。（每日經濟新聞）

《貴州》：將建1000個鄉村振興示範村

貴州省農業農村廳日前發佈，貴州近日啟動實施鄉村振興「十百千」示範工程，將重點建設10個示範縣、100個示範鄉鎮、1000個示範村。（人民日報）

《香港》：6月以來香港旅行團接待量下跌超七成

每年七八月份本來是香港旅遊旺季，但從六月份開始，香港旅遊業受到衝擊。與去年相比，自今年6月以來，香港接待旅行團的數量平均下跌超過70%，收入平均下跌超過75%。此外，超過九成受訪者對香港未來一年的旅遊業前途擔憂。（新京報）

《上海》：自貿區臨港新片區：炒房請走開，人才請留下

上海自貿區臨港新片區要想獲得大發展，支撐性要素是人才。按照「差別化探索」的要求，上海在地方事權範圍內研究制定了支持新片區建設的特殊政策，部分涉及人才購房方面。（經濟參考報）

▲上海自貿區臨港新片區。（圖／翻攝自《中新網》）

《山西》：太鋼70年蛻變：從年產1.6萬噸到高精尖產品集群

從以前最高年產鋼1.6萬噸，到現在的1200萬噸（其中450萬噸不銹鋼）…山西太原鋼鐵集團70年來的創新發展歷程，成為中國鋼鐵工業乃至中國製造由弱到強的「縮影」。（中新網）

《上海》：首屆進博會上海交易團60多億美元意向採購履約良好

首屆進博會上海交易團60多億美元意向採購履約良好，直接推動了上海相關高新技術產品和消費品進口快速增長。（央廣網）

《浙江》：全球農夫大會浙江黃巖舉行：活力農耕助農業轉型

首屆澳大利亞活力農耕全球農夫大會近日舉辦。來自澳洲、美國、法國等11個國家和地區的業內人士齊聚一堂，共探當下先進的農業發展模式，分享各自利用活力農耕農法進行農業生產的經驗。（中新網）

《貴州》：「以辣為媒」 海內外企業聚貴州遵義尋「辣」合作

第4屆貴州•遵義國際辣椒博覽會18日舉辦。來自英國、南韓等國的嘉賓和國際辣椒聯盟、以及國際國內知名辣椒行業組織協會企業負責人等1200餘人「以辣為媒」齊聚遵義，共尋「辣」合作機遇，共謀辣椒產業發展。（中新網）

▼第4屆貴州•遵義國際辣椒博覽會18日舉辦。（圖／翻攝自《中新網》）