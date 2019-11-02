醉漢大鬧「警把他丟包二重疏洪道」　萬華警幹的！記1小過調職

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子日前到舞廳喝酒後搭小黃返家，先在車上與運將大吵一架被載到派出所，又在派出所大吵大鬧遭警方壓制，最後1名年輕警員載其返家，男子卻指控警員丟包，警方表示，當時男子清醒後說要下車，所以才將人放下，沒想到卻遭對方反控「丟包」。

警方調查，61歲的陳姓男子，10月20日在萬華一間舞廳飲酒後，但因酒醉搭乘小黃返家時與運將發生口角，運將直接將人載到派出所理論，事後陳男又在派出所指責警員「你們都偏袒司機」，甚至還出手推警員遭壓制實施保護管束。

▲男子日前到舞廳喝酒，與運將爆發衝突鬧上警所，又控警員載返家時隨意丟包。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後警方讓陳男休息25分鐘後，找來一名剛畢業一年的20歲張姓警員，好心想將陳男帶回三重家中，但陳男卻在半路上突然醒來，並且開始向張姓警員表明要下車的意圖，張姓警員竟不顧行經偏僻的新莊疏洪道，竟直接讓陳男下車離去，事後反被陳控訴「丟包」。

但該名警員反駁是陳男自己要下車的，但因苦無密錄器蒐證難以辯解，萬華分局督察組也對張姓警員隨意將人丟包祭出1小過處分，督察組強調，既然要將人載回家，就要確保對方到家，如不清楚對方住所，也要帶回派出所，不能隨意丟包民眾。

警方私下透露，當初該名男子在派出所大吵大鬧，甚至還動手推警員，最後還要好心送他回家，沒想到對方也說不清楚地址，年輕警員就這樣「上了一課」。警方無奈，酒醉好心載他回家還要被訛詐，真的是好心被雷親。

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