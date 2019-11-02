上海進博會中國館　將展示「港澳台」融合發展成效

▲第二屆中國國際進口博覽會展前記者說明會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

第二屆「中國國際進口博覽會」將於5到10日於上海舉行，中共總書記習近平和香港特區行政首長林鄭月娥均將出席。在今（2日）上午於上海國際會展中心舉辦的展前記者會上，大會進一步說明受注目的中國（港澳台）展區內，除將彰顯建政70周年的「新中國」發展樣貌，還將重點展示與港澳台地區的「融合發展成果。」

進博會組委會、上海市政府今舉辦新聞發布會，商務部部長助理任鴻斌指出，本屆近博會有幾項特點，包括64個參與國家展的國家中，有三分之一為首次亮相，另企業展參展面積排名前十的國家和地區分別為美國、日本、德國、香港、南韓、義大利、法國、澳大利亞、瑞士和英國；同時，採購商、專業觀眾註冊超過50萬人，境外採購商較去年翻倍成長，超過7000人。

▲大陸商務部部長助理任鴻斌。（圖／記者陳政錄攝）

在受注目的中國館方面，大陸商務部外貿發展局局長吳政平指出，本屆將以成立新中國七十年為主題，展示大陸經濟發展成就、新時代機遇等，包括開篇視頻、創新中國、開放中國、美麗中國、幸福中國、大陸與港澳台地區融合發展等六大主題。

據了解，在今年中國館的港澳台展區中，台灣主題從去年的「台灣親」，進一步取名為「台灣融」，將台北101、日月潭等地標形象與中國館設計相融合；香港、澳門則以「香港進」、「澳門薈」為主題，展示兩地融入大陸一帶一路政策、回歸等內涵。

至於展會主要配套活動，虹橋國際經濟論壇方面，去年共吸引包括時任鴻海董事長郭台銘、微軟創辦人比爾‧蓋茲、阿里巴巴集團創辦人馬雲等出席，今年則分為開放、規則與營商環境，和人工智能與創新發展、世貿組織改革與自由貿易協定、數字化時代與電子商務創新發展、70年中國發展與人類命運共同體五大分論壇議題。

目前，在前四項議題分論壇包括有華為技術有限公司董事長梁華、聯想集團董事長楊元慶、阿里巴巴集團董事長張勇等出席，「70年中國發展與人類命運共同體」嘉賓尚未公布。

面對中美貿易戰背景與全球經濟成長放緩，任鴻斌強調，中方反對單邊主義和保護主義，舉辦進博會是大陸市場主動向世界開放，體現支持多邊貿易體制，支持投資、貿易便利化的重要舉措；同時，中國對進口品牌並不排斥，將以進博會為舞台，讓更多優質的海外產品、服務進入，促進交流合作。

根據大陸商務部日前發布訊息，進博會舉辦期間，將有來自170多個國家和地區的政商學界人士、國際組織代表與會，國家展總面積3萬平方公尺，64國展出；企業展面積33萬平方公尺，包括裝備、消費、食品、健康、服務五大領域、七個展區，有來自150多個國家和地區的3000多家企業簽約參展。

►他奶奶的美麗小秘訣

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

