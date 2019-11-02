女客指定放機車！外送哥「放好跟妳說」手滑跳字　按出跟妳睡悲劇…糗炸

▲外送哥傳訊息給女客人，結果跳字讓他糗翻。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是使用外送服務的消費者，還是負責送餐的外送員，都可以利用APP的訊息功能保持聯繫。一位外送哥日前接了單，女客人指定「請幫我掛在門口有一台黃牌機車上」，原PO看到後就回覆「好」，接著想傳「我放好跟妳說」，沒想到一個手誤，讓他瞬間糗翻，「#跳字真他X的機歪……」

這位外送哥在臉書《爆怨公社》貼出一張訊息截圖，只見女客人開頭就指定「請幫我掛在門口有一台黃牌機車上」，並附上車牌號碼給外送員。原PO看到後，打算回覆「好，我放好跟妳說」，沒想到一個手滑，訊息變成「好」、「我放好跟妳睡」。

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▲外送哥手滑，「跟妳說」變成「跟妳睡」、「跟妳爽」。（圖／翻攝自爆怨公社）

訊息一出，外送哥馬上再傳「不是」，緊張地要解釋，對方則是「哈哈」了一聲。這時，原PO打算再打一次「跟妳說」，這次選字則是跳成「跟妳爽」，讓他超崩潰「靠……」、「說……」、「放好跟妳說……」、「抱歉……跳字……」看到訊息，女客人也沒有介意錯字，還說了一句「麻煩你了」。

外送哥事後忍不住直呼，「X……我人生最糗的一次……」，並用hashtag抒發心情「#還好客人沒計較」、「#跳字真他X的機歪」、「#對方還是女客人」。

看到貼文後，網友紛紛笑噴，「一出手就是老江湖，睡起來了啦」、「假跳字真撩妹」、「老闆你不要看人家漂亮就⋯⋯」、「隱藏不住內心的想法」、「很會釣哦」、「心裡OS不要打出來啦」、「內心話輸入法」、「腦袋雖然不是這樣想，但是手還是挺誠實的」、「你的鍵盤幫你把心聲說出來囉！」

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