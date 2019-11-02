陸「教師資格證」超吃香　590萬人報考搶進教育業...入職後年薪百萬！

▲大陸官方對鄉村教師有較多補助和待遇提升的政策 。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

今（2）日舉行的「2019年下半年中小學教師資格考試」報名人數高達590萬，創下歷史新高。而這「火爆」現象背後，主要源於大陸官方提高了入職門檻，教師資格證成為編內外教師任職的必要條件，加上近年來，教師的薪資待遇不斷提高，在深圳這類一線城市工作，稅前年薪超過20萬元（人民幣，下同）。

▲9月3日的教師資格證報名系統開放時，就因人數過多網站直接癱瘓。（圖／翻攝自中國教育考試網）

考試規模空前

據《中新社》報導，近2年來，每年舉行2次的教師資格考試，報名人數都在數百萬級，而本次的報名人數更是規模空前。據大陸教育部官網昨（1）日消息，今年下半年考生高達590萬人，共計28個省份參加，考試科次1237萬科次，比上半年考生人數增加一倍多，加上上半年考生人數290萬，全年總人數近900萬人。

從近期各地公佈的報名數據來看，多省份報名規模增幅較大，譬如，北京考區共8.5萬餘人報名，年增長率達60%，創下歷史新高，為應對報名人數增加，北京增加了52個考點；廣西則共有26.4萬人報名，比上半年分別增長49%和60%，規模同樣創下記錄。

▲中小學教師資格考試包括幼兒園教師資格考試、小學教師資格考試、初級中學教師資格考試、高級中學教師資格考試。（圖／中新社）

「火爆」原因

對於教師資格考試逐漸「火爆」原因，一些專家分析，主要源於官方提高了入職門檻、教師資格證成為編內外教師任職的必要條件，在「持證上崗」這一制度驅動之下，教師資格證考試愈加火爆。

「很多有教師從業意向的人認為手裡有『證』，才會更加有安全感」，華圖教育教師項目專家楊峰指出，「縱觀近幾年的教師招聘考試，不難發現，大部分地區在招聘條件中，會標註需要取得相應學科的教師資格證，可見取得教師資格證成為教師招聘考試一個必跨的門檻。」

與此同時，補習班老師也需要拿到教師資格證才能任職。大陸近2年陸續發佈多項政策，要求線下、在線教育機構的中小學培訓教師，均必須取得教師資格。例如大陸國務院辦公廳於2018年8月，發佈《關於規範校外培訓機構發展的意見》，文件明確「從事語文、數學、英語及物理、化學、生物等學科知識培訓的教師應具有相應的教師資格」 。

此外，楊峰指出，從大環境來說，近年來教師的薪資待遇不斷提高，官方在編制上優先保障教師需要；從小的環境來說，教師資格考試的報名方式更加便利，條件更加寬鬆，這些也吸引更多考生報名。

▲深圳一所高中招聘的20名教師均為碩士以上學歷，其中19人畢業於清華北大。 （圖／翻攝自七環視頻）

一線城市教師年薪百萬

據《21世紀經濟報導》報導，在深圳，中小學教師已成為高薪職業，寶安區一家市屬公立高中的老師透露，剛畢業的大學生來校當教師，每年到手的收入大約20多萬元，其中包括住房公積金；區屬學校老師收入一般比市屬學校更高，因為有當區發放的補貼。

深圳鹽田區的一則教師招聘消息則顯示，今年5月，鹽田區赴北京向今年應屆畢業生公開招聘20名中小學教師，第一年稅前年收入可達29萬元（大學畢業生）、32萬元（碩士畢業生）和33萬元（博士生），並可申請獎勵經費，其中博士每人3萬元，碩士每人2.5萬元，大學畢業每人1.5萬元。

此外，在北京等一線城市公立中小學擔任老師，往往還意味著解決戶口和未來子女教育等問題，無異於隱形的巨大福利，這也使得大城市的中小學老師職位競爭越來越激烈。

▲不同地區的教師待遇差異頗大。（圖／記者曾俊豪攝）

不過，不同地區的教師待遇差異頗大，薪資的高低多半取決於當地財政狀況，一些中部省份近年甚至出現拖欠績效薪資的情況。河南一座三線城市的小學教師透露，她工作大概10年了，現在每年到手的收入約5萬元，「雖然經常看到報導說要提高教師待遇，但只感受到了比較小的漲幅，當地財政情況並不樂觀。」

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