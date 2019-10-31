陸商務部：磋商進展順利　中美經貿團隊牽頭人周五再通話

▲中國國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

大陸商務部發言人31日指出，中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前磋商工作進展順利，雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作，雙方牽頭人將於本周五（11月1日）再次通話。中方牽頭人劉鶴在本月25日曾應約與美方代表通話，雙方同意妥善解決各自核心關切，確認部分文本的技術性磋商基本完成。

《新華網》報導，白宮發言人30日表示，美國政府仍期待11月與中方敲定第一階段貿易協議。當天稍早，智利政府宣布放棄主辦原定于今年11月舉行的APEC領導人非正式會議。吉德利隨後發表聲明説，截至目前APEC會議尚無備選地點，但「我們期待在同一時間范圍內與中國敲定歷史性貿易協議的第一階段（內容）。」

在劉鶴日前與美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）的通話中，雙方確認就美方進口中國自產熟制禽肉、鯰魚產品監管體系等效以及中方解除美國禽肉對華出口禁令、應用肉類產品公共衛生信息系統等達成共識。

就在雙方通話的同一天，美國貿易代表署（USTR）指出，針對貿易協議第一階段，美中雙方在具體問題取得進展，很快將敲定協議的部分內容。聲明並未提供更多細節，但強調副級別談判會繼續進行，近期會再次通話。

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