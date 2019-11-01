美F-16墜毀新墨西哥州　飛官臨死「彈跳求生」驚險落地急送醫！

▲F16戰機與MQ-9。（圖／翻攝自霍羅曼空軍基地官網）

記者陳亭伃／綜合報導

美國一架F-16戰機在當地時間10月29日進行飛行訓練時受到劇烈撞擊，在戰機墜毀前，飛行員成功以彈跳方式逃生，救護人員到場後緊急將他送往當地醫院接受治療。

綜合外媒報導，事故發生於上月29日晚間7時許，該名飛行員正在新墨西哥州霍羅曼空軍基地（Holloman Air Force Base）東南方約129公里發生意外，墜毀前飛行員曾告知基地「戰機異常」，不久後墜毀。在墜毀前飛行員以彈跳的方式脫困。

官方事後發表聲明，這名飛官立即被送往當地醫院治療，但並未談及傷勢與身分，將進一步調查事故、墜機原因。霍羅曼空軍基地除了有第49聯隊的MQ-9之外，還有第54戰機隊中的三個戰機中隊，出事的小組為空軍基地負責訓練新的F-16飛行員。不到一個月前，該基地另架F-16戰機也在德國附近墜毀。

Statement from Holloman AFB about the F-16 crash from last night, pilot ejected and is being treated at a local hospital. No additional details pic.twitter.com/xJCheIsiv3 — Brian Everstine (@beverstine) October 30, 2019

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