美F-16墜毀新墨西哥州　飛官臨死「彈跳求生」驚險落地急送醫！

▲F16戰機與MQ-9。(圖/翻攝自霍羅曼空軍基地官網)

記者陳亭伃/綜合報導

美國一架F-16戰機在當地時間10月29日進行飛行訓練時受到劇烈撞擊,在戰機墜毀前,飛行員成功以彈跳方式逃生,救護人員到場後緊急將他送往當地醫院接受治療。

綜合外媒報導,事故發生於上月29日晚間7時許,該名飛行員正在新墨西哥州霍羅曼空軍基地(Holloman Air Force Base)東南方約129公里發生意外,墜毀前飛行員曾告知基地「戰機異常」,不久後墜毀。在墜毀前飛行員以彈跳的方式脫困。

官方事後發表聲明,這名飛官立即被送往當地醫院治療,但並未談及傷勢與身分,將進一步調查事故、墜機原因。霍羅曼空軍基地除了有第49聯隊的MQ-9之外,還有第54戰機隊中的三個戰機中隊,出事的小組為空軍基地負責訓練新的F-16飛行員。不到一個月前,該基地另架F-16戰機也在德國附近墜毀。

