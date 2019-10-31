離譜！進口休旅車擋社區大門違停　網怒太囂張報警陪我一起淋雨

▲31日下午內湖警方前往成功路處理一起擋住整個社區大門的離譜違停。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

記者張君豪／台北報導

31日下午台北市內湖區發生一起離譜把社區大門口當作自己停車位、一輛白色Volvo休旅車下午4時許把車輛停放在內湖綠大地社區門口黃網線禁停區上，加上當時為下班通勤尖峰時間，導致社區內外的人車全部無法通行，有民眾開車打算出門，卻被堵在大門口無法進入；民眾暴怒拍照上傳臉書「爆怨公社」怒嗆：「車就這樣停在巷子口！報警了也連絡不到人」「害辛苦的警察下雨天陪我們在這邊想辦法！」

▲31日下午內湖警方前往成功路處理一起擋住整個社區大門的離譜違停。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

張姓網友po文怒問：「有沒有人認識這台車90OO的車主！停在內湖294巷23弄口，就這樣停在巷子口，報警了，也聯絡不到人。幸苦的警察還要在下雨天陪我們在這邊想辦法。」網友指稱這輛囂張的白色休旅車把社區出入口當作自己停車位狂停超過一個小時，搞到上百人出沒的社區人車完全無法通行。

對此轄區內湖警分局大湖派出所表示，證實31日下午有接獲上述違停，經勤務中心派警員到場處理，經警員調閱車籍資料連絡車主，違停車主雖允諾來開走車輛，但警方與被困民眾在場等候未果後，內湖警方展現魄力，當場拖吊該車並依法告發、這才化解這起離譜停車擾民案件。

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