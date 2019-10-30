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台南市上半年車禍死傷人數為六都最嚴重　蔡筱薇強烈要求改善！

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▲台南市上半年車禍死傷人數為六都最嚴重，台南市議員蔡筱薇強烈市府要求改善。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市上半年車禍死傷人數為六都最嚴重，台南市議員蔡筱薇強烈市府要求改善。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近來發生許多外送員車禍事故，引起各界對道路行車安全的重視，台南市議員蔡筱薇公布數據指出，今年上半年1至7月台南市每10萬人口的車禍死傷人數為1766人，人數總額為六都最高，台南市成大家眼中容易發生車禍的城市，讓台南人覺得難堪，蔡筱薇希望市長黃偉哲，能嚴加督促各相關局處，儘速改善此一狀況。

蔡筱薇30日上午於市議會進行市政總質詢，她特別針對台南市整體道路行車安全問題提出質詢。根據統計資訊顯示，2019年1-7月的六都車禍死傷人數，最高的是高雄市有3萬4843人；台南市則是次多的3萬3224人，台南市車禍死傷人數總額雖略低於高雄市，但因台南市人口數比高雄市少了近百萬，以至於在每10萬人口死傷人數上，台南反而以1766人居「冠」，成了許多人心中認定最容易發生車禍的城市。

對此，蔡筱薇特別向市府提出3點具體建議。其一是「智慧城市大數據的運用」，她要求市府應由新成立的「大台南智慧交控中心」開發緊急救援定位系統的專屬APP程式，讓車禍發生當下的用路人可以精準定位車禍地點，便於警政與救護單位可以即時得知確切位置，有利於黃金救治時間的掌握，畢竟台南車禍死傷人數單是年長者就佔了3成。

其次是對於台南市10大肇事路口道路安全的改善；蔡筱薇認為，道路設計品質優劣也是造成車禍的關鍵要素之一，她希望市府各相關局處應做好易肇事路段的道路設計改善工程，並且在交通尖峰時段加派警力維持交通秩序。

最後則是加強校園內的道安宣導工作。蔡筱薇說，台南市年輕族群車禍事故在今年攀升幅度最多，她希望能在校園的教育宣導上強化，畢竟年輕人是國家最重要的資產，更要在行車用路安全上給予關心。

警察局表示，台南市2019年至今交通傷亡事故肇因前3名依序為：未依規定讓車、未注意車前狀況及闖紅燈。目前優先加強闖紅燈取締執法，警察局並自8月1日起，針對闖紅燈易肇事路口及時段加強執法，並於期前加強宣導周知用路人。

黃偉哲市長高度重視市民的交通安全，今年率先六都針對事故特性提3年期道安行動計畫（共10項），向交通部爭許1億9500萬元預算，針對高齡者、機車事故、易肇事地點進行改善，並推動科技執法與肇事熱點取締，並推動交通安全教育宣導。

警察局表示，針對2018年「台南市十大易肇事路口」，已於2019年5月邀集交通局及相關單位逐點辦理現地會勘，亦就道路工程設施(號誌、標誌、標線等)建議改善。在市府道安團隊持續努力下，2019年1至9月A1類交通事故死亡人數已降至六都第3低（117人），增幅亦為六都最小。在闖紅燈大執法期間（8月1日至10月27日）傷亡件數日平均99.91件，較去年108.19件，減少8.29件（-7.7%） ；較今年上半年115.81件，減少15.90件（-13.7%）。

針對議員質詢是否可運用智慧城市大數據來設計緊急救援定位系統APP，以利通報需救援的定點，避免發生錯報狀況。警察局表示，目前警政署的APP已有此功能，透過APP即有定點位置通報功能。

黃偉哲市長回應，目前的智慧城市大數據應用，包括透過路口CCTV掌握即時交通狀況，及配合APP找尋停車位，避免來回兜轉浪費時間。市府會活用大數據，使各項交通措施執行更有效率。至於如何設計，他表示會與中央討論，倘若中央尚無相關規劃之時程，市府也會安排研議。

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