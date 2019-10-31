2、300人網路留言罵郭台銘　刑事局偵九隊出馬：凡走過必留痕跡

記者張君豪／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘雖然早已退出2020總統大選，但眾多透過網路臉書、ptt的謠言謾罵仍未平息，郭台銘陣營評估這些不實言論已經涉及對郭董、郭董母親的人身攻擊謾罵，郭台銘發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜31日上午攜帶蒐證資料赴刑事局報案，面對媒體訪問一度哽咽：「難道我們活該被欺負」，刑事局則派出最專精網路科技犯罪的偵九大隊受理此案，顯見警方對此案的重視。

▲郭台銘陣營發言人蔡沁瑜31日到刑事局報案網友對郭台銘及其家人人身攻擊、恐嚇。（圖／記者張君豪攝）

▲蔡沁瑜到刑事局報案，刑事局偵九大隊第三隊長邱承迪表示受理後會積極偵辦。（圖／記者張君豪攝）

蔡沁瑜受訪表示：「我們常說台灣最美的風景是人，但不曉得為什麼這種情況到了網路之後，好像變成另外一個世界，充滿了這些無理、尖酸刻薄，還有惡毒惡劣的謾罵、批評與不堪入目的字眼。」

蔡沁瑜提到，郭董每天很努力認真工作，盡自己最大的努力，要做的就是保護自己的家人，郭奶奶是郭台銘先生最重視、最用心想要保護的人，但網路上這些字眼居然用詛咒這種方式來罵人，會讓人家覺得非常的氣憤。蔡表示：因之前網友不理性言論郭陣營都不計較，是郭奶奶這篇出現後，實在忍不下去，決定站出來，從那時候發現說對方言語比較激烈，不確定是不是同一人，所以請警方從IP查一下。

對此刑事局今天派出專責網路科技犯罪偵查，也是全台警方電腦網路科技犯罪最專精的偵九大隊負責受理此案偵辦，負責接手偵辦的偵九大隊第三隊隊長邱承迪表示：目前警方會依規定受理郭董陣營報案，初步檢視被害人提供的資料，發現部分網友的確有不理性謾罵、人身攻擊甚至威脅言論出現，這些言論可能涉及公然侮辱、誹謗、恐嚇以及違反社會秩序維護法等問題。

邱承迪呼籲網友，進行網路聊天、討論應保持理性客觀，切莫因為政治立場及情緒激動衍生不理性言論，網路留言凡走過必留下痕跡；蔡沁瑜指稱從2019年5月起，網路霸凌、攻擊騷擾郭董的網友經律師統計高達2~300人，對此警方則保守說，確切涉案人數須待受理報案後整理截圖證據來釐清。

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