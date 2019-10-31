萬聖節變裝要小心！ 民俗專家警告：這7種人扮鬼易「卡陰」

▲許多人會在萬聖節裝扮成鬼，但民俗專家表示若運勢不好，恐會導致卡陰。（示意圖／pixabay）

圖文／周刊王

今（31）天就是萬聖節，許多人會精心打扮裝鬼嚇人，但民俗專家楊登嵙表示有7種人並不適合扮鬼，容易受到陰靈影響，輕則卡陰，重則影響運勢和身體健康。

根據「三立新聞」報導，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，有些人並不適合扮鬼，萬聖節開心歸開心，平安還是最重要。但有7種人並不適合扮鬼，包含犯太歲、大病未癒、運勢不佳、印堂發黑、睡眠不足、飲酒人士、孕婦，楊登嵙提醒，這7種人扮鬼容易吸引陰邪靈體干擾而「卡陰」，造成身體或運勢上有負面影響。

請繼續往下閱讀...

楊登嵙解釋，民俗中認為「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，犯太歲的人運勢大多較弱較差，而今年犯太歲生肖是屬豬和蛇的人，運勢偏弱，容易吸引陰邪靈體干擾，而大病未癒或剛復原的人則會因元神耗弱而被邪靈入侵。

至於運勢不好的人，楊登嵙表示，例如剛失戀、離婚、失業等等在生活上有不順、失敗的人，本身運氣已經不好，再扮鬼更會招惹靈體，讓衰氣上身，印堂（兩眉頭之間的位置）發黑、黯淡、出現青筋者就代表近期運勢較弱，容易遇到危險。

而睡眠不足、熬夜的人，因精神狀況差，也容易引邪靈入侵，飲酒的人也是相同道理，孕婦則是因為胎兒在母體內最忌陰陽相衝，靈界陰氣較重，容易影響孕婦及胎兒健康安全。

延伸閱讀

小鮮肉不愛她！ 500億白富美狠霸凌歐陽娜娜

見小姨子餵奶起色心！姐夫強撫胸部硬上 她嚇哭發抖求饒

應召站紅牌激似「吳佩慈」！泰女爽玩台灣一週再接客賺旅費