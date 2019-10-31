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超萌BT21！寶島超Ｑ六款限定款眼鏡　戴上令人一秒融化

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▲超萌宇宙明星BT21來了！ETtoday特派記者V仔帶著好友到寶島眼鏡看好康。

▲寶島眼鏡。（圖／ETtoday攝）

消費中心／綜合報導

超萌宇宙明星BT21來了！ETtoday特派記者V仔及好朋友官官，帶大家一起到寶島眼鏡看好康～看到BT21的 8個宇宙明星角色在六款限定款眼鏡上，真的很想把他們一次打包帶走！事不宜遲，趕快讓記者我帶你們去一探究竟！

▲超萌BT21！寶島超Ｑ六款限定款眼鏡　戴上令人一秒融化。（圖／ETtoday攝）

▲▼經典不敗的黑包金大圓框，鏡腳呈現不規則的波浪狀，還有超可愛角色使人少女心噴發。

▲寶島眼鏡。（圖／ETtoday攝）

最一開始Ｖ仔幫官官挑選一款圓框眼鏡，有著經典不敗的黑包金大圓框、鏡腳也呈現不規則波浪狀、鏡腳上還有超吸睛的TATA、VAN、RJ、KOYA 4個BT21角色！鏡套上的金色VAN也超可愛，讓官官的少女心大噴發。

▲超萌BT21！寶島超Ｑ六款限定款眼鏡　戴上令人一秒融化。（圖／ETtoday攝）

▲▼黑包銀大圓框鏡腳一樣是不規則波浪狀，是男女都很適合的款式。

▲超萌BT21！寶島超Ｑ六款限定款眼鏡　戴上令人一秒融化。（圖／ETtoday攝）

銀色的鏡框、黑包銀大圓框鏡腳一樣呈現著不規則波浪狀，同樣有著4個可愛腳色，是男女都很適合的款式呢！

▲超萌BT21！寶島超Ｑ六款限定款眼鏡　戴上令人一秒融化。（圖／ETtoday攝）

▲▼雙槓跟半框設計突顯眉型，是現在很流行的款式。

▲寶島眼鏡。（圖／ETtoday攝）

時尚流行的眉框款式，這款眼鏡一戴上瞬間擁有文青感，這款雙槓半眉框設計，在金色的鏡腳上，立體雕刻的BT21全員到齊，不論收藏或穿戴都非常適合！

▲超萌BT21！寶島超Ｑ六款限定款眼鏡　戴上令人一秒融化。（圖／ETtoday攝）

▲▼顏色吸睛的貓眼綠小圓框，八個角色全員到齊之外，還有一個小小的BT21 LOGO點綴在上面，是這次的熱銷款。

▲寶島眼鏡。（圖／ETtoday攝）

顏色吸睛的貓眼綠小圓框，金色鏡腳上也是八個角色全員到齊～還有一個小小的BT21 LOGO點綴在上面，同樣是這次活動的熱銷款！「貓眼綠跟這個金屬質感意外的很搭呢」官官說。

▲超萌BT21！寶島超Ｑ六款限定款眼鏡　戴上令人一秒融化。（圖／ETtoday攝）

▲▼有著種濃濃時尚感的大方框，是國外藝人也很喜歡的款式。

▲寶島眼鏡。（圖／ETtoday攝）

這次不僅僅圓框和眉框眼鏡，Ｖ仔發現還有大方框款式，黑包銀飛行員大方框面，搭配雙槓設計，時尚感再升級！黑色鏡腳下的BT21更展現出一種低調的趣味。

▲超萌BT21！寶島超Ｑ六款限定款眼鏡　戴上令人一秒融化。（圖／ETtoday攝）

▲▼蜜茶棕色的粗圓框眼鏡，是粗框派的最愛。

▲寶島眼鏡。（圖／ETtoday攝）

膠框眼鏡肯定也是不能少的，蜜茶棕色的粗圓框眼鏡可說是粗框派的最愛，這款「天真爛漫努力派CHIMMY」屬於玳瑁色系，鏡腳從外側看會以為是CHIMMY的專屬款式，令人想不到的是，其實內側大有玄機，BT21一個都不能少！

▲超萌BT21！寶島超Ｑ六款限定款眼鏡　戴上令人一秒融化。（圖／ETtoday攝）

▲一秒融化的「BT21立體口袋眼鏡包」，上EYESmart購買只要$419，立馬讓你帶回家。

▲超萌BT21！寶島超Ｑ六款限定款眼鏡　戴上令人一秒融化。（圖／ETtoday攝）

▲配鏡即享「BT21潮款貨櫃鏡盒」，每一款都令人好想收藏。

一秒讓人融化的「BT21立體口袋眼鏡包」有4款設計、8種宇宙明星，上EYESmart購買只要$419，立馬讓你帶回家！官官發現不只可以放眼鏡，還可以放很多隨身用品，像是手機、鑰匙，還有附長短鍊，相當實用！非常讓人想通通打包帶走。

▲超萌BT21！寶島超Ｑ六款限定款眼鏡　戴上令人一秒融化。（圖／ETtoday攝）

▲BT21限定款眼鏡已經在寶島眼鏡超萌上市了，用最低價$1980就能整付配到好。

開箱完BT21限定款眼鏡，每一款都讓人想帶回家，這六款已經在寶島眼鏡超萌上市了！不只讓你用最低價$1980整付配到好，下載寶島眼鏡app還免費升級法國品牌愛視爾鏡片，而且配鏡即享「BT21潮款貨櫃鏡盒」，記得快上EYESmart用$419搶購「BT21立體口袋眼鏡包」唷！

想看更多眼鏡：https://is.gd/8rPwVV

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