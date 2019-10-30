影／九天真人戰鼓結合虛擬角色！4DViews技術打造實驗性展演《末世重生》



▲九天真人戰鼓結合虛擬角色！引用4DViews技術打造實驗性展演《末世重生》。（影／必應創造提供）

記者林育綾／台北報導

九天民俗技藝團戰鼓突破傳統，結合虛擬角色，融合應用全台最新科技容積擷取技術「4DViews」，與必應創造聯合打造實驗性展演作品《末世重生》，將飽滿的文化能量加上科技應用，打造跨眾原創娛樂展演。

▲九天真人戰鼓結合虛擬角色！引用4DViews技術打造實驗性展演《末世重生》。（圖／必應創造提供，下同）

請繼續往下閱讀...

必應創造為各大演唱會幕後推手，如今與九天藝術合作實驗性展演作品《末世重生》，視覺畫面可見殘破末世之中，傳統民俗家將、神將穿越時空降臨，搭配九天真人戰鼓威凜登場。

▲必應創造與九天發佈故事性科技展演《末世重生》。

故事以「鼓聲是心靈的召喚」為核心，將九天所代表的廟會文化，背後剛柔並濟且充滿希望的能量轉換展現，同時反思科技文明弱化人情溫度與情感歸屬的社會現狀。而演出最後，更驚喜曝光方文山為此演出力挺所贈題字「九天戰鼓重生，迎面而來是誰的靈魂？」

必應創造以《末世重生》獲文化部IP內容實驗室「創IP 秀4D實驗計畫徵選」百萬獎勵，獲選文化部甫購置之容積擷取技術系統「4DViews」首批使用團隊，更與日本知名娛樂科技應用硬體服務商新月映像合作，加入九天戰鼓手真人動作捕捉於虛擬角色。

營運長張育書表示，身為台灣展演製作軟硬體龍頭，無論是新科技應用，抑或是與產業盟友、夥伴相互交流合作，都是必應創造會持續著力進行的重要任務。未來也將會持續投入原創內容IP創作，期待呈現更多精彩的作品。而《末世重生》演出當中，融合傳統樂器的原創迷幻電音，也預計將以單曲發行之姿陸續上架全球數位串流平台。

►我沒有遲到，是時間遲到了！