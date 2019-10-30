▲陳佩琪、柯文哲結婚照片。（圖／翻攝陳佩琪臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前在台中舉辦感恩之旅，不僅與夫人曾馨瑩玩起「默契大考驗」的遊戲，他還自爆當年剛認識曾馨瑩，就將目光放在她身上，而不是舞伴林志玲，還獻給曾馨瑩，而浪漫舉動也讓台北市長柯文哲的妻子陳佩琪忍不住爆料，最討厭被問求婚。

陳佩琪29日在臉書表示，看到媒體報導郭台銘追求妻子的浪漫新聞，想必很多女性看了很羨慕，自己不由得想比較一番，之前被媒體問到柯文哲用什麼方式求婚，「我最痛恨人家問我這個了，有時不小心被問到，不是板著臉不回答，就是回『忘記了』， 其實想也知道，就是沒有啦」，印象中從沒送過什麼浪漫早餐。

陳佩琪提到，只記得有一次去緊鄰台大醫院旁的中正紀念堂散步，先生好心裝體貼說要幫忙背皮包，但散步到最後，竟把皮包遺忘在石頭步道旁的座椅上了，這麼「貼心」的舉止，「害我接下來幾個星期忙著重新申請證件，兩人交往過程中就僅留這些印象， 有時還真懷疑是否自己條件太差去倒貼人家」。

「先生不是一個體貼的人， 我結婚第一天就知道…」陳佩琪說道，27年前在新竹舉行婚禮，那時娘家在永和，為了體諒先生的辛勞，讓他不必結婚當天租車北上迎娶，所以婚禮一大早，就請大哥開車送她去新竹，先到老家附近的朋友家，自己不是有錢人家的女兒，也不是什麼漂亮的大明星，也知道自己不是嫁什麼豪門，所以對婚禮沒捨憧憬，不敢、也沒要求什麼，處處得配合男方，女人還真是委屈，雖然念了台大醫學系 ，感覺就是比人低一等。

陳佩琪透露，當晚在先生新竹家對面的餐廳舉辦婚宴，婚宴過程像傳統婚宴般很熱鬧，也很混亂，當天天氣冷，穿了個露肩禮服，凍到直打哆嗦，婚宴來賓幾乎是夫家親戚，沒認識幾個，先生和公婆看到親朋好友，好像百年不見，深怕怠慢，忙著招呼，接下來三個小時，只見先生拿著盛著假裝是酒的茶杯，在公婆的穿針引線下，滿場飛舞，「他們熱情招呼相認，完全忘了我的存在」。

陳佩琪還說，當時她穿了大蓬裙，在狹窄的板凳桌椅間穿梭著，「他老兄從頭到尾都沒看我一眼，有時好不容易賓客起身挪椅子，讓我穿過狹小的走道，但抬頭一看，老公已經不知飛奔到哪兒去了，心想這個人怎麼這樣子， 我未來要跟這個人生活在一起喔？ 結婚就不就是找個人生伴侶嗎？喜宴短短幾小時，我就看到了我未來的人生路…」