　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

印度國產航母「4台電腦＋硬碟」失竊！　未完工卻創「下水3次」奇蹟

請按讚支持ETtoday新聞雲

印度首艘國造航空母艦「維克朗特號」（INS Vikrant）。（圖／達志影像）

▲ 維克蘭特號艦。（圖／達志影像）

實習記者許祐誠／綜合報導

印度首艘國產航母「維克蘭特號」（INS Vikrant）18日傳出電腦設備失竊的醜聞，艦上沒有裝備監視器和監測感測器等設備，印度警方已經成立特別調查小組，不排除是內部人士所為。喀拉拉邦警局局長貝哈拉（Loknath Behra）也烙下狠話，絕對「不會放過任何涉案的人。」

根據《今日印度》（India Today）報導，維克蘭特號停泊在印度最大的科欽造船廠（Cochin Shipyard Limited）內部，艦上4台電腦、電腦內的硬碟、隨機存取記憶體（RAM），以及處理器等設備都已不見。當地警方已經於16日展開行動，貝哈拉也表示，此事並非「安全漏洞」，但警方會認真調查。

現階段，印度航母的安全由中央工業安全部隊（Central Industrial Security Force，簡稱CISF）負責，但僅限航母於海上遭遇危險才會出動，航母內部基本上由私人保全負責維護安全。根據消息人士描述，這起失竊案不排除是內部人員所為，因為被盜物品體積小，而且方便攜帶。目前除了出動警力之外，印度也出動其他部門協助辦案。

根據印度網站Livemint報導，一名消息人士表示，失竊的硬碟中包含有關國家安全的「至關重要的敏感資訊」，目前正在調查是否為內部人士所為。但根據喀拉拉邦媒體Mathrubhumi報導，印度海軍官員表示，失竊硬碟屬於造船廠，內部沒有涉及海軍的資訊，因此不用擔心失竊的硬碟，航母仍在造船廠中建造，尚未移交給海軍。

▼ 維克蘭特號航母艦長約260公尺，寬度約為60公尺，具備短距起飛和攔阻回收能力，還可提供全天候起飛和降落。（圖／翻攝自印度海軍官網）

▲▼印度海軍維克蘭特級號「維克蘭特號」(INS Vikrant)。（圖／翻攝自印度海軍官網）

由於印度1997年退役首艘航母「維克蘭特」，因此特別把首艘國產航母也命名為「維克蘭特號」，名字帶有「勇敢」的意涵。該艦的設計工作於1999年開始，2013年8月12日正式下水，建造費用於2014年上升至29億美元，預計於2020年10月建造完成，之後由印度海軍進行2年海試。

維克蘭特號航母的排水量約為4萬噸，艦長大約260公尺，寬度約為60公尺，採用部分隱身設計甲板為滑躍式，具備短距起飛和攔阻回收能力，還可提供全天候起飛和降落，最高航速可達28節，能夠續航行8000海里。維克蘭特號搭載20架戰鬥機和10架直升機，艦載機包括俄產的米格29戰機，還有印度自主研發的敏捷輕型戰鬥機與獵豹直升機。

▼ 尚未完工卻創下「下水3次」紀錄。（圖／翻攝自印度海軍官網）

▲▼印度海軍維克蘭特級號「維克蘭特號」(INS Vikrant)。（圖／翻攝自印度海軍官網）

值得一提的是，維克蘭特號至今尚未完工，卻創下下水3次的創舉。首次下水為2011年12月9日，第二次下水則迫於無奈，因為科欽造船廠僅有一座大型船塢，加上國產航母進度緩慢，後方有許多大型船隻排隊維修，因此為了騰出空間，當時僅完成3成殼體的維克蘭特號便被迫下水。

當時印媒把此次下水稱為「重大勝利」，因為相較於中俄只是改建舊航母，印度是建造貨真價實的新航母，自此印度航母建造進度遠遠超過中國，甚至是俄羅斯。維克蘭特號第二次下水後，不久後仍回到船塢進行建造，直到2015年6月10日，這艘航母第三次下水，基本艦體已經建造完成，但艦上雷達電子設備仍然尚未安裝。

ET快訊
人夫驚「存款少1億」！秒衝病房控妻：與醫有特別交情
哈孝遠虧過頭！男主持走心「停機錄不下去」…女星嚇到躲廁所哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

印度國產航母「4台電腦＋硬碟」失竊！　未完工卻創「下水3次」奇蹟

在大武營區成長茁壯　潘益龍完美高空跳傘逾1200次

現地戰術強化作戰思維　特5營行軍訓練抵達臺北港

培育數以萬計合格傘兵　見證陸軍空降訓練中心整備艱辛

軍醫局戰術戰傷技能競賽　展現國軍緊急救護專業能量

「世界最大功率」渦軸發動機北京航展亮相　AI-136T適用重型直升機

解放軍「無偵-8」、「利劍」無人機曝光　十一閱兵預演流出

模擬影片曝光！美俄若爆核戰　上千顆狂炸「45分鐘死3400萬人」

解放軍「西安號」驅逐艦進入印度洋　印度P-8I全程跟拍

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

印度國產航母「4台電腦＋硬碟」失竊！　未完工卻創「下水3次」奇蹟

在大武營區成長茁壯　潘益龍完美高空跳傘逾1200次

現地戰術強化作戰思維　特5營行軍訓練抵達臺北港

培育數以萬計合格傘兵　見證陸軍空降訓練中心整備艱辛

軍醫局戰術戰傷技能競賽　展現國軍緊急救護專業能量

「世界最大功率」渦軸發動機北京航展亮相　AI-136T適用重型直升機

解放軍「無偵-8」、「利劍」無人機曝光　十一閱兵預演流出

模擬影片曝光！美俄若爆核戰　上千顆狂炸「45分鐘死3400萬人」

解放軍「西安號」驅逐艦進入印度洋　印度P-8I全程跟拍

楊丞琳李榮浩領證結婚　閨蜜黃小柔曝婚宴細節

圈購未上市股票3個月賺10%　股市炒手胞妹和姪子聯手吸金121億

Kobe自揭與歐尼爾拆夥原因　不想退休後被說「靠俠客才偉大」

首善之都淪為「首購地獄」　千萬內找嘸25坪新建案

中職／交棒給日本樂天　劉玠廷：正式離開棒球市場

吐瓦魯新總理上任　外交部：與駐館互動密切

香港賽馬「馬照跑」停1晚　十一「維港煙火秀」也取消！

女排最性感「俄羅斯娃娃」伊凡莫娃　球技顏值電翻世界盃

弱勢少年街友視角看台北城　台灣高鐵贈票助成行

桃園待業男「20多刀」砍死屋主　到警局自首…法院裁定羈押　　

軍武熱門新聞

世界最大功率！AI-136T渦..

美俄若爆核戰　45分鐘死340..

伊朗先進「飛彈＋無人機」成地區..

突襲沙國煉油廠「無人機僅花46..

解放軍「無偵-8」、「利劍」無..

印國產航母「電腦設備」失竊！　

解放軍驅逐艦入印度洋　印度P-..

巴國越境攻擊失敗　對印舉白旗替..

特5營行軍訓練強化作戰思維

潘益龍完美高空跳傘逾1200次

殲-16掛2款導彈喊斬殺美隱身..

絕密「黑三角」現蹤美軍基地

「中國黑鷹」直20預計10月曝..

轟-6N轟炸機將首登中共建政閱..

更多熱門

相關新聞

川普宣布加強制裁　伊朗總統恐取消出席UN大會

沙烏地阿拉伯煉油廠遭攻擊，讓美國與伊朗的關係再度惡化，美國總統川普（Donald Trump）18日接受訪問時指出，除了與伊朗開戰之外，還有很多選擇，並在推特表示，會加強對伊朗的經濟制裁，48小時內會宣布詳細舉措。伊朗國家通訊社（IRNA）則指出，若美國遲遲不核發簽證，伊朗總統羅哈尼可能會取消出席本屆聯合國大會。

美俄若爆核戰　45分鐘死3400萬人

老伯5年前用力撞頭　竟長出「分裂撒旦角」

尋找屁王之王！最響最久有機會奪冠

解放軍驅逐艦入印度洋　印度P-8I全跟拍

關鍵字：

印度航母維克蘭特號INS Vikrant喀拉拉邦貝哈拉Loknath Behra國際軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

姊爬上老公床！王瞳心死削髮為尼

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目睹嚇哭

南韓男友受夠瑤瑤狂踩3地雷

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面