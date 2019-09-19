印度國產航母「4台電腦＋硬碟」失竊！　未完工卻創「下水3次」奇蹟

▲ 維克蘭特號艦。（圖／達志影像）



實習記者許祐誠／綜合報導

印度首艘國產航母「維克蘭特號」（INS Vikrant）18日傳出電腦設備失竊的醜聞，艦上沒有裝備監視器和監測感測器等設備，印度警方已經成立特別調查小組，不排除是內部人士所為。喀拉拉邦警局局長貝哈拉（Loknath Behra）也烙下狠話，絕對「不會放過任何涉案的人。」

根據《今日印度》（India Today）報導，維克蘭特號停泊在印度最大的科欽造船廠（Cochin Shipyard Limited）內部，艦上4台電腦、電腦內的硬碟、隨機存取記憶體（RAM），以及處理器等設備都已不見。當地警方已經於16日展開行動，貝哈拉也表示，此事並非「安全漏洞」，但警方會認真調查。

現階段，印度航母的安全由中央工業安全部隊（Central Industrial Security Force，簡稱CISF）負責，但僅限航母於海上遭遇危險才會出動，航母內部基本上由私人保全負責維護安全。根據消息人士描述，這起失竊案不排除是內部人員所為，因為被盜物品體積小，而且方便攜帶。目前除了出動警力之外，印度也出動其他部門協助辦案。

根據印度網站Livemint報導，一名消息人士表示，失竊的硬碟中包含有關國家安全的「至關重要的敏感資訊」，目前正在調查是否為內部人士所為。但根據喀拉拉邦媒體Mathrubhumi報導，印度海軍官員表示，失竊硬碟屬於造船廠，內部沒有涉及海軍的資訊，因此不用擔心失竊的硬碟，航母仍在造船廠中建造，尚未移交給海軍。

▼ 維克蘭特號航母艦長約260公尺，寬度約為60公尺，具備短距起飛和攔阻回收能力，還可提供全天候起飛和降落。（圖／翻攝自印度海軍官網）

由於印度1997年退役首艘航母「維克蘭特」，因此特別把首艘國產航母也命名為「維克蘭特號」，名字帶有「勇敢」的意涵。該艦的設計工作於1999年開始，2013年8月12日正式下水，建造費用於2014年上升至29億美元，預計於2020年10月建造完成，之後由印度海軍進行2年海試。

維克蘭特號航母的排水量約為4萬噸，艦長大約260公尺，寬度約為60公尺，採用部分隱身設計甲板為滑躍式，具備短距起飛和攔阻回收能力，還可提供全天候起飛和降落，最高航速可達28節，能夠續航行8000海里。維克蘭特號搭載20架戰鬥機和10架直升機，艦載機包括俄產的米格29戰機，還有印度自主研發的敏捷輕型戰鬥機與獵豹直升機。

▼ 尚未完工卻創下「下水3次」紀錄。（圖／翻攝自印度海軍官網）

值得一提的是，維克蘭特號至今尚未完工，卻創下下水3次的創舉。首次下水為2011年12月9日，第二次下水則迫於無奈，因為科欽造船廠僅有一座大型船塢，加上國產航母進度緩慢，後方有許多大型船隻排隊維修，因此為了騰出空間，當時僅完成3成殼體的維克蘭特號便被迫下水。

當時印媒把此次下水稱為「重大勝利」，因為相較於中俄只是改建舊航母，印度是建造貨真價實的新航母，自此印度航母建造進度遠遠超過中國，甚至是俄羅斯。維克蘭特號第二次下水後，不久後仍回到船塢進行建造，直到2015年6月10日，這艘航母第三次下水，基本艦體已經建造完成，但艦上雷達電子設備仍然尚未安裝。