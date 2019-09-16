「鳴人、柯南、小新、米卡莎...」最強配音員蔣篤慧癌逝　網錯愕：怎麼換人？

▲蔣篤慧。（圖／翻攝蔣篤慧臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

被譽為「台灣最棒配音員」、「台灣第一配音員」的蔣篤慧16日傳出因子宮頸癌病逝，享年49歲，消息一出大批粉絲紛紛上網表達追悼之意，細數老師讓一個個知名動漫人物主角漩渦鳴人、野原新之助、江戶川柯南、米卡莎......熱血又無違和的「說中文」。

蔣篤慧於1970年6月11日出生，是台灣最知名的女性配音員之一，賦予無數經典的日本動畫、歐美動畫和台灣動畫角色靈魂，代表作有《火影忍者》男主角漩渦鳴人、《名偵探柯南》男主角江戶川柯南、《進擊的巨人》女主角米卡莎、《蠟筆小新》男主角野原新之助、《Keroro軍曹》男主角日向冬樹、《幽遊白書》主角群藏馬。

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「這也太突然了吧，之前還在想小新的中配竟然換人了，沒想到是......。」網友在PTT難過表示，前陣子發現配音員悄悄換人，現在才知道背後原因，蔣老師的離去是台灣的損失，光是主角就很難找到跟蔣老師聲線接近的中配了，「七代火影的新中配的壓力一定很大，因為鐵定會被比較。」

網友紛紛留言感謝蔣老師，「怎麼會這麼突然」、「真的要尊敬，台配環境嚴峻，能長期撐住的都是菁英中的菁英了」、「看到原文了，真的好難過」、「一個人在一部作品可以配好幾個角色是台灣的常態，幸苦了蔣老師。」

VOICES音伉網16日對外表示：「台灣最優秀的配音員之一，蔣篤慧女士今早離開了我們，我們會永遠懷念您，願您安息，家人親友們得平安。」從蔣篤慧的個人臉書可以發現，最後一次更新大頭照已經是6月的事情，當時將頭髮剃得一乾二淨，本身有信仰的她曾傳出出家消息，但透過好友臉書發文可得知6月當時因癌症而苦，當時還堅強告知「不必擔心只要給我祝福就好」，可惜最後仍回天乏術。