921門拉到倒才跑出去！她奮力傳承「世上唯一杵音」：只有我們有耶

圖文／鏡週刊



「那晚差不多一點多，我就被搖醒了，過一會電火（電燈）全沒，我們想出去，但門打不開，只能一直拉，拉到門倒了才跑出去。」陳朱育秀的台語流利，語調高低起伏，很有戲劇效果，「出去還在搖，房間的東西令令隆隆直直掉下來，一下砰，櫥櫃倒了，隔壁也鏗鏗鏘鏘，人也是唉唉叫，旁邊土角厝就倒了。」

921前，她在飯店做清潔工，先生種田，全家在部落安居樂業。921後，她住家垮了，先生2年後憂憤病逝，女兒誤飲毒酒不治，災厄連連。

列十族 傳承世上唯一的樂音

黑暗盡頭，便是曙光。921地震讓散居的邵族人紛紛返鄉重建，也凝聚起部落意識，尋根探源。「以前大家都以為邵族（Thao）就是鄒族（Tsou），921後我們有些年輕人去跟他們（鄒族人）聊天，才發現我們語言沒有一句一樣的，所以祖先應該也不一樣。」2001年，時任總統的陳水扁為邵族正名，宣達為台灣第十族。

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族名確立了，文化卻面臨斷炊。邵族人少，用最廣泛的定義計算，現今也只有800多人。

陳朱育秀從小說邵語，直到18歲才與平地人有來往，「日月潭是觀光區，不學台語、國語無法做生意，別人又不懂你的母語。」世代推移，如今能說純正邵語的只剩下5個人。「我們這5個會講母語的人，也會搗杵音。」早年邵族種旱稻，要剝殼，就拿削平的木頭敲打石板上的稻穀，發出的聲音慢慢改良成有音階的音樂。

她成了邵族文化傳承的繫命者。「921讓我意識到文化傳承很重要，要把族語和杵音留下來。」起初，很多人覺得邵語發音難，而且學了也沒用，讓她很無力。堅持5、6年後，「漸漸有年輕人喜歡，我們也有成就感，就認真教下去。」6、7年前她在市集搗杵音，有些族人發現沒生意做時，可以搗杵音賺外快，也開始和她學習。

現在教母語、教杵音，是她的生活重心，她說她會一直教下去，直到教不動為止。陰暗的小屋裡充滿她爛漫的笑聲，「杵音很好聽啊，這個世界上就只有我們有耶！」

陳朱育秀，79歲，邵族長老、邵語文化傳承者，南投縣魚池鄉

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