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英國2年279人…服用威而鋼後「嚴重腫脹+持續勃起」　1男需切除陰莖

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▲▼威而鋼。（圖／路透）

▲若無醫生指示服用威而鋼，恐出現嚴重副作用。（圖／取自免費圖庫pixbay）

記者張方瑀／綜合報導

許多有性功能障礙的男性會在需要時服用威而鋼（Viagra），不過根據外媒指出，英國過去2年共出現279起嚴重副作用案例，包含嚴重腫脹、持續勃起等症狀，還有一名男性不得不切除陰莖保命，甚至還有28人在服用1年後死亡。醫師強調，雖然威而鋼能有效治療性功能障礙，但仍需透過醫師評估，以免造成其他併發症。

英國藥品和醫療產品監管署（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency）指出，過去2年共出現279起威而鋼導致的嚴重副作用案例，包含輕微的消化不良、鼻塞、視力模糊外，還有數十人出現嚴重腫脹、持續勃起等症狀，甚至有28人在服用後一年死亡。還有一名男子持續勃起逾一周，最後不得不切除陰莖。

根據調查指出，英國每年約賣出350萬份威而鋼，有15%的男性曾服用類似藥物來提升「床上表現」，其中49%的人會誠實地告訴伴侶。負責調查的阿特金森（Daniel Atkinson）博士指出，55歲以上男性最有可能服用類似壯陽藥物，在18至24歲的比例僅5%，另外居住在都市地區的男性，性功能障礙可能會比鄉村更嚴重。

新北市立聯合醫院泌尿科周政緯醫師表示，陽痿是男性最常見的性功能障礙之一。抽菸、酗酒、肥胖、心血管疾病甚至是壓力、心理健康等都是可能的危險因子且合併存在，須經由醫師評估與檢查後，再給予個人化的治療，避免與原先使用的藥物交互作用，產生嚴重的副作用，反倒影響健康。

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