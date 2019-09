英國2年279人…服用威而鋼後「嚴重腫脹+持續勃起」　1男需切除陰莖

▲若無醫生指示服用威而鋼,恐出現嚴重副作用。(圖/取自免費圖庫pixbay)



記者張方瑀/綜合報導

許多有性功能障礙的男性會在需要時服用威而鋼(Viagra),不過根據外媒指出,英國過去2年共出現279起嚴重副作用案例,包含嚴重腫脹、持續勃起等症狀,還有一名男性不得不切除陰莖保命,甚至還有28人在服用1年後死亡。醫師強調,雖然威而鋼能有效治療性功能障礙,但仍需透過醫師評估,以免造成其他併發症。

英國藥品和醫療產品監管署(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)指出,過去2年共出現279起威而鋼導致的嚴重副作用案例,包含輕微的消化不良、鼻塞、視力模糊外,還有數十人出現嚴重腫脹、持續勃起等症狀,甚至有28人在服用後一年死亡。還有一名男子持續勃起逾一周,最後不得不切除陰莖。

