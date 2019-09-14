三星廣告再開嘲諷：iPhone沒有人像散景錄影功能

▲三星再拍廣告嘲諷iPhone沒有人像散景錄影功能。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple在台灣時間11日凌晨推出了新手機iPhone 11系列手機後，三星電子在13日發布了一則15秒的新廣告，「呼籲」iPhone用戶應該要早早改拿Galaxy Note 10，並透過iPhone沒有的人像散景錄影功能，來讓人們「墜入愛河」。

這則15秒的廣告中出現了一對男女，分別拿著Galaxy Note 10與iPhone並開啟錄影功能，要記錄下另一對男女的求婚過程；不過，浪漫往往是被「製造出來」的，在開啟錄影功能後，Galaxy Note 10可已在錄影的過程中調整人像背後的散景強度，但是iPhone卻做不到這一點。

透過人像散景錄影功能讓求婚的男女看起來更加浪漫，這個效果讓手持iPhone的男性放下了手機，並且專注在Galaxy Note 10的畫面上；三星在iPhone的畫面上也很壞心的壓上了一句話「總覺得缺少了一點…我不知道是什麼，不過改拿Galaxy Note 10吧，並且愛上Live Focus Video功能」。

雖然iPhone有在拍照功能當中加入了人像模式，來虛化照片中人物、寵物，獲釋物體的背景，但在錄影功能中並未推出這樣的功能；但事實上只要透過第三方應用程式（如FiLMiC Pro）就可以達到一樣的效果。