影／「安胎藥」誤發「避孕藥」　她服用6天流一堆血！怒斥醫院：等於殺人

記者邱茀濱／綜合報導

江西省萍鄉市一名47歲的孕婦日前到醫院就診，希望能在孕期吃一些調理身體的藥，不料院方卻誤把「避孕藥」當作「安胎藥」發給她，而她吃了6天後突然大量流血，最後才向相關單位申訴。據涉事醫院的黃院長表示，當天負責核對醫生處方的負責人不在場。目前，院方仍無法保證孕婦誤用藥後是否就不能生育。

▲醫院發錯藥品，女子吃了6天後才發現。（圖／翻攝看看新聞截圖，下同）



綜合陸媒報導，這名朱姓孕婦懷孕一個多月，希望能吃一些調理身體的藥物，上個月29日就到醫院就診，但是藥師卻誤將醫生開的處方箋錯發給她，就是「地屈孕酮片」搞成「屈螺酮炔雌醇片」，導致她在服用6天以後，突然有出血的狀況，最後才發現自己吃錯藥，憤而向相關單位申訴。

朱姓孕婦表示，當時醫生的處方箋上寫著「地屈孕酮片」，而藥師卻將「優思明」（屈螺酮炔雌醇片）拿給她，而她出於對院方的信任，當時也沒有核對藥品是否一致。她更坦言此事對他來說，「等於就是殺人」。

對此，涉事醫院的黃院長指出，當時負責核對醫生處方的負責人不在場，而這個藥在知道的情況下絕對不能吃，但吃了會對小孩有多大的影響，「我現在也不敢保證」，因為她也正在查詢一些文獻，同時諮詢一些相關的專家，幾乎都說沒有100%有影響，但也不能排除會沒有影響。目前，萍鄉衛健委高度重視此事件，並要求相關部門依法嚴肅查處。

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