影／幼兒園廚房「食材發霉小蟲爬」噁爆！園方：給老師吃的

記者馬叔安／綜合報導

山東泰安一所幼兒園日前遭到家長爆料，園方給孩童們吃的食物發霉，在曝光的現場畫面中，可以看到食物上有明顯的霉斑，連地上都有小蟲在爬行，校方辯稱，這些食物是給老師們吃的。相關部門12日對幼兒園做出罰款，以及行政拘留園長等工作人員的處分。

▲山東泰安一所幼兒園廚房內食材發霉。（圖／翻攝自微博／星視頻）

現場曝光的畫面中，可以看到廚房內的食材明顯發灰，拍攝者揭開一個鍋子，發現裡面有還有疑似未清理的湯汁，這時一旁有一名女子上前阻止拍攝者繼續拍照。根據影片中透漏的訊息，廚房內「臭氣薰天」、「霉跡斑斑」。

根據11日當地相關單位的通報，經檢測的16份檢品中，生物毒素、農藥殘留、獸藥殘留、防腐劑、瘦肉精、黃曲黴毒素B1等66項指標均符合國家標準。另外，調查人員對家長反映的問題逐一核查、甄別，通過調取監控錄像，詢問當事人，未發現家長提供的證物直接用於食品加工經營的證據。

▲園方聲稱，食材是給老師吃的。（圖／翻攝自微博／星視頻）

通報指出，該園已辦理的食品經營相關證件齊全有效，但未嚴格落實相關規定的主體責任，依法對該幼兒園處以警告、罰款10萬元（約新台幣43萬元）的處罰，並分別對園長、採購員處以行政拘留10日，廚師行政拘留8日，並均處以罰款。