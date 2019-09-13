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黑垢地墊午睡、過期1年沙拉油　準公托遭爆「左收補助右削家長」

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▲黑垢地墊午睡、過期1年沙拉油　準公托遭爆「左收補助右削家長」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲網友對新竹市香山區的拉菲爾幼兒園大爆料。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市香山區的一間幼兒園，5月間才因為使用過期食物給小朋友吃遭到舉報被裁罰6萬元，時隔4個月再度被網友爆料「實際餐點與照片不符」、「左手拿政府補助，右手削爆家長」、「讓小孩正中午出去跑步」、甚至還有「過期一年的沙拉油，一樣拿來炒菜給小朋友吃」…不過由於網友爆料在中秋連續假期的前一天晚間，幼兒園早已沒有人在，市政府教育處剛好遇上這不得其門而入的時間點，也急得大跳腳。

爆料的網友表示，位於香山的這間幼兒園，2018年11月就加入政府準公共化政策，按規定只能收取月費4500元，但園所卻以「卡位金」等話術騙取家長先繳交3500元「保留名額」，然後繳了訂位金進來的家長們，收到月費袋卻寫著「一個月9000元」的月費，於是園方再度哄騙家長「2019年2月才會開始真正準公共化，所以先辛苦一點，之後2019年2月開始只要繳4500元了」！

請繼續往下閱讀...

▲網爆超噁幼兒園！黑垢地墊午睡、過期1年沙拉油　5月間剛爆過。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲網友痛批幼兒園「左手拿政府補助，右手削爆家長」。

▲網爆超噁幼兒園！黑垢地墊午睡、過期1年沙拉油　5月間剛爆過。（圖／翻攝新竹爆料公社）

還有2019年3月新加入的家長，月費袋也是一個月收9000元耶，園所一樣告知家長：「現在名額滿了，你先辛苦一點，繳交月費9000元，之後8月會增加名額，就會輕鬆一點了」，但實際上幼兒園核准名額就是90名，全校師生加起來其實並未滿90人，爆料者也質疑，「學校還允許讓小孩進來就讀卡位，是不是有超收的嫌疑呢」？

他痛罵幼兒園，「左手拿政府補助，右手削爆家長，一個學生每月向家長收9000元，政府再補助4500元，每月一個學生就賺了13500元」，直到家長們發現收費有問題，不斷詢問園所3500元的「預留金」何時退款，園方才退款。

不止費用遭到質疑，幼兒園5月間才因過期食材遭到市政府開罰，沒想到爆料者卻指證歷歷，「園長在6月份找到一罐過期一年的沙拉油，因為捨不得丟，所以就一樣拿來炒菜給小朋友吃」，更痛罵「每天菜單菜色幾乎雷同，粉絲頁PO的照片跟小朋友吃的敘述的不一樣」，還懷疑「一顆蘋果要切成小丁，分給全校小朋友，一條香蕉要切片分，用粉專的照片詢問小孩後，小孩說沒有照片這麼大塊，蘋果都是小小塊三角型，香蕉都是圓圈圈一片一片」。

▲網爆超噁幼兒園！黑垢地墊午睡、過期1年沙拉油　5月間剛爆過。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲網友爆料，幼兒園常讓小朋友在中午時跑步。

爆料者痛批，「當初爆出食安新聞，學校緊急開家長會，向家長承諾，每天放上廚房環境照片，並會請專門煮菜人員去煮，讓家長安心！但照片根本都放一樣的，粉絲專頁的廚房環境照片，每天每張都是一樣的，根本沒有實際天天拍，為什麼不敢確實更新呢？是不是廚房又變得很噁心呢？」

除了收費問題、餐點質疑，爆料者還幼兒園「常常讓小孩正中午出去跑步」、「現在正值夏天，正中午的太陽有多烈，試問哪個人受得了？為何園長不跟著小孩子一起跑？小孩回家常常說頭暈，吃不下飯，疑似中暑！因為學校沒有冷氣，所以每個小孩放學，身上都是濃濃的酸臭味」！

▲網爆超噁幼兒園！黑垢地墊午睡、過期1年沙拉油　5月間剛爆過。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼網友也質疑粉絲頁照片的真實性。

▲網爆超噁幼兒園！黑垢地墊午睡、過期1年沙拉油　5月間剛爆過。（圖／翻攝新竹爆料公社）

由於該園所營業項目涵蓋「托嬰中心」、「幼兒園」及「安親班」，12日晚間被一連串大爆料後，新竹市政府當晚緊急召開各部門會議直到深夜，13日上午並做出回應：

「托嬰中心」部分
拉菲爾托嬰中心立案核准可收托29人、目前收3位，不過拉菲爾托嬰中心因評鑑為丙等，已於5月解除準公共化資格、6月開始生效。另市府8月14日進行聯合稽查，該中心有托育人員未專職在所、2名幼兒未投保團體保險及衛生等項目違規，均限期改善中。

「幼兒園」部分
拉菲爾幼兒園於5月因食安問題遭處6萬元罰鍰並限期改善，後續再次複查確認園所已改善，但仍針對竹市各幼兒園增加不定期稽查及改善追蹤，加強督導。至於遭民眾檢舉疑似超額收取費用，教育處將調查後依法開罰：
(1)將依幼兒教育及照顧法第49條處3萬元以下罰鍰，並限期退款，若未改善則按次處罰，並得減招、停招、停辦或廢止設立許可之處分。
(2)依「教育部推動及補助地方政府與私立幼兒園合作提供準公共教保服務作業要點」第19點規定，自次一學年度解除契約，且自解除契約後二學年，不得受理其申請為準公共幼兒園。

▲網爆超噁幼兒園！黑垢地墊午睡、過期1年沙拉油　5月間剛爆過。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲幼兒園的新任負責人也上網回覆。

據了解，這間幼兒園目前已由新任園長接手，新任鄭園長也上網回覆網友，該退費的一個都不會少，其他事情也會一一面對，不論是要溝通還是要改變，並請家長們再給他一些時間。

▲網爆超噁幼兒園！黑垢地墊午睡、過期1年沙拉油　5月間剛爆過。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼網友爆料，小朋友實際吃的餐點和粉絲頁落差很大。

▲網爆超噁幼兒園！黑垢地墊午睡、過期1年沙拉油　5月間剛爆過。（圖／翻攝新竹爆料公社）

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