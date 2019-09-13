涉不當飲宴！公務員懲戒委員會委員長石木欽辭職下台

▲石木欽。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法界爆發重大醜聞，公務員懲戒委員會委員長石木欽，被政風單位查出，疑似在最高法院庭長、台灣高等法院院長任內，接受不當飲宴、與當事人過從甚密，涉嫌違反法官倫理規範等行為，他已經自行請辭公懲會委員長職務，司法院十七日將召開「人事審議委員會」討論他的不當行為是否懲處。

石木親自請辭職後，成為我國司法史上，首位因違反行政倫理而下台的公懲會委員長。由於公務員懲戒委員會掌管全國公務員行政究責，委員長竟因行政倫理問題而下台，格外諷刺。

石木欽是司法官學院15期結業，曾任台南地檢署檢察官、台南地方法院法官與庭長、最高法院法官與庭長、台灣高等法院院長，資歷完整。

司法院發佈聲明指出，石木欽於1997年7月22日起至2014年6年20日之期間（分別擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長），涉嫌為其翁姓友人就訴訟案件提供法律意見，於相關案件繫屬中，與之多次宴飲及不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象，也讓絕大多數兢兢業業於崗位上的法官聲譽，連帶受累。

此外，台北地檢署也接獲檢舉，並在4年前立案調查石木欽，經過清查後，發現他與多名資深法官熟稔，並多次在中南部接受案件當事人邀請的不當飲宴。但因查無對價關係，另有些行為已經超過追訴時效，檢方最後對石木欽涉案部分簽結。

不過仍有知情人士看不下去，對監察院提出檢舉。司法院接獲通報後，已經決定在17日召開「人事審議委員會」，討論石木欽的不當行為是否懲處。而石木欽也在收到通知後，自行請辭，目前仍未針對此事回應。石木欽一向被視為與親綠的法官，他在高院院長卸任，轉任公懲會委員長後，公懲會做出許多改變，包含對前中研院長翁啟惠懲戒，並在台大校長管中閔懲戒案中，破天荒公開審理。

