　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

涉不當飲宴！公務員懲戒委員會委員長石木欽辭職下台

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼法官法修法暨檢察獨立學術座談會,石木欽。（圖／記者季相儒攝）

▲石木欽。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法界爆發重大醜聞，公務員懲戒委員會委員長石木欽，被政風單位查出，疑似在最高法院庭長、台灣高等法院院長任內，接受不當飲宴、與當事人過從甚密，涉嫌違反法官倫理規範等行為，他已經自行請辭公懲會委員長職務，司法院十七日將召開「人事審議委員會」討論他的不當行為是否懲處。

石木親自請辭職後，成為我國司法史上，首位因違反行政倫理而下台的公懲會委員長。由於公務員懲戒委員會掌管全國公務員行政究責，委員長竟因行政倫理問題而下台，格外諷刺。

石木欽是司法官學院15期結業，曾任台南地檢署檢察官、台南地方法院法官與庭長、最高法院法官與庭長、台灣高等法院院長，資歷完整。

司法院發佈聲明指出，石木欽於1997年7月22日起至2014年6年20日之期間（分別擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長），涉嫌為其翁姓友人就訴訟案件提供法律意見，於相關案件繫屬中，與之多次宴飲及不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象，也讓絕大多數兢兢業業於崗位上的法官聲譽，連帶受累。

此外，台北地檢署也接獲檢舉，並在4年前立案調查石木欽，經過清查後，發現他與多名資深法官熟稔，並多次在中南部接受案件當事人邀請的不當飲宴。但因查無對價關係，另有些行為已經超過追訴時效，檢方最後對石木欽涉案部分簽結。

不過仍有知情人士看不下去，對監察院提出檢舉。司法院接獲通報後，已經決定在17日召開「人事審議委員會」，討論石木欽的不當行為是否懲處。而石木欽也在收到通知後，自行請辭，目前仍未針對此事回應。石木欽一向被視為與親綠的法官，他在高院院長卸任，轉任公懲會委員長後，公懲會做出許多改變，包含對前中研院長翁啟惠懲戒，並在台大校長管中閔懲戒案中，破天荒公開審理。
 

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：10/26（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：邱俊榮（中央大學經濟系教授）
講題：經濟政策與幸福未來
ET快訊
搶先郭台銘！「史上第一位參選出家人」釋悟善禪師付清100萬登
雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網
私會馬俊麟4天約2次挨轟　王瞳突亮出證件照「公開新身分」
欠9元餐費「只給一片吐司」！窮學生被打菜阿姨羞辱　餓到回家不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

管中閔懲戒案出庭　證人裴偉證實管任政務官期間仍領稿費

違法兼職案出庭　管中閔搬出媒體報導「總統也曾撰寫社論或專欄」

快訊／管中閔懲戒案公開審理　創我國司法史紀錄

翁啟惠雖無罪確定　公務員懲戒委員會仍懲處申誡

翁啟惠懲戒案公開審理：名譽是我第二生命，力爭到底

吳景欽／自駕巴士WinBus能靠監督沙盒暢行無阻嗎

涉不當飲宴！公務員懲戒委員會委員長石木欽辭職下台

張明偉／防逃修法有效嗎？

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果！企業家驚呆　TWICE彩瑛撞臉iPhone 11 「連痣都對上」

被酸「接吻像魚」黑粉嫌噁心！　尚恩曼德斯反擊「激情喇舌」卡蜜拉

醃肉加蜂蜜、魚片放檸檬上烤　中秋烤肉懶人包撇步大公開！

美牛橫膈膜攻老饕味蕾！ 燒肉同話獲「美旗林」評鑑推中秋應景餐

超萌自拍！美貓見鏡頭好奇靠近　睜大眼狂放電...療癒模樣網暴動

吳景欽／自駕巴士WinBus能靠監督沙盒暢行無阻嗎

涉不當飲宴！公務員懲戒委員會委員長石木欽辭職下台

張明偉／防逃修法有效嗎？

如何拒絕信用卡推銷？　女網紅超狂回答「恥力全開」…業務員瞬間沉默了

廚房老手也會犯的錯！　「鍋子用完泡水，等下再洗」賠鍋賠健康

中職／彭政閔手傷不適缺陣　詹子賢重返先發陣容

韓國瑜最大罩門不是郭台銘？　黃創夏：王金平更具殺傷力

車禍原因曝光！男海釣整夜「只睡2小時」　恍神輾斃騎士、鏟翻休旅車

柴柴散步偷咬「台灣五毒」抽搐吐白沫！　媽PO警示文：雨天很多

丁噹墜落舞台後重新上陣　見羅美玲挺27週孕肚竟自爆：不能懷孕！

搞笑諾貝爾獎出爐！羅馬尼亞鈔票超髒　台科學家「靠便便」也獲獎

法蘭克福車展／法拉利「新V8敞篷跑車」F8 Spider目標直指麥拉倫

健身飲食正夯　雄獅旗下gonna南港店也推增肌減脂餐

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

法律熱門新聞

不當飲宴！公懲會委員長石木欽下..

吳景欽／WinBus靠監督沙盒..

雷皓明／騎車等紅燈滑手機罰千元

騎單車酒測超標　法界：罰300..

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

桃院變「逃院」！調動頻繁致積案..

被指灌草莓酒性侵　逆轉無罪

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

雷皓明／酒後「牽」車也算酒駕？

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

給說法／你知道自己被限制出境嗎

更多熱門

相關新聞

公懲會委員長石木欽　接受不當招待請辭

司法界爆重大醜聞。公務員懲戒委員會委員長石木欽，涉嫌違反法官倫理及不當接受招待等行為，自行請辭公懲會委員長一職。

魏應充逃漏稅案　撤銷發回

張明偉／防逃修法有效嗎？

男遭控12年前性侵高大女　法院判無罪

索賄3950萬定讞　林錫山執行13年

關鍵字：

法律人權石木欽公務員懲戒委員會委員長司法院人事審議委員會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

滿地紅腳印以為狗亂玩　結果嚇傻

他用Google地圖掃到「驚悚鈣化汽車」拉出人骨破22年懸案

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

即／整台車遭攔腰鏟起　1人慘壓車底送醫

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

小孩按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」窒息

遭連千毅爆拉三七仔　斯亞：公開道歉否則提告

好市多賣山竹了　她秒買一盒壓驚

阿翔復工爆「變了一個人」！

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅口

98歲奶奶沒染過髮　孫公開養生菜單

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴我綠帽？」

更多

最夯影音

更多

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面