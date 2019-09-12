瘋追劇遊場景　黃偉哲：別忘和台南老樹拍照打卡

▲台南市長黃偉哲親身拍攝景點短片，分享台南的美麗，並呼籲來台南瘋追劇、遊場景的朋友，千萬別錯過與百年老樹合照機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

華視迷你劇集《俗女養成記》目前很夯，劇中充滿古早風光的場景，吸引許多粉絲前往，連台南市長黃偉哲，也親身拍攝景點短片，分享台南的美麗，女主角陳嘉玲所念的後壁區樹人國小，還有台南市造冊列管的百年芒果老樹與波羅蜜老樹，黃偉哲呼籲來台南瘋追劇、遊場景的朋友，千萬別錯過與百年老樹合照機會。

黃偉哲表示，後壁區樹人國小是明治45年（西元1912年）日治時期建立的老學校，校園司令台前有3株芒果老樹，個個高聳入天、綠意盎然；校園西南角落，有1株波蘿蜜老樹，春夏結實纍纍。經過國立嘉義大學詹明勳教授鑑定，至今都已有128年以上的樹齡，創校前已種植。此4株老樹也在2015年時列為台南市珍貴樹木，受到良好保護。

台南市農業局長李朝塘表示，樹人國小師生非常愛護樹木，芒果老樹被學校師生譽為「福祿壽三仙」，表達對老樹的敬意。芒果樹曾一度樹況不佳、枯枝多，經農業局邀請專家看診，發現是木造司令台蓋住了老樹的根系，學校二話不說縮小司令台的範圍，芒果樹竟恢復原有生機。農業局為照顧老樹，聘請攀樹專家進行友善樹木的修剪，學校也曾結合校慶舉辦攀樹體驗活動，讓學童與大自然更親近。

黃偉哲市長表示，「十年樹木，百年樹人」種植樹木僅需十年，栽培人才需要百年，其實，樹木種植後持續的養護與保護，也是百年大計。台南市農業局也呼籲民眾若到樹人國小遊玩，請記得勿踩踏樹木周邊的土壤，讓樹木根系維持順暢呼吸喔！