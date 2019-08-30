謝謝捍衛台灣民主和平　桃園市議會秋節勞軍

▲桃園市議會秋節勞軍。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

謝謝您們，長年捍衛台灣的民主和平！中秋節暨九三軍人節前夕，桃園市議會議長邱奕勝30日率議會團隊，慰勉桃園市六軍團、海巡署等軍方單位，並致贈5到15萬不等加菜金給部隊官兵，感謝國軍弟兄們，長年來為社會安定、國家安全的奉獻。

邱奕勝說，桃園正在改變，他擔任3屆議長，議員席次由53席成為63席，人口數現已達223萬人，桃園各項重大建設，陸續推動，發展前景看好。邱奕勝也指出，桃園是在2011年1月1日準用直轄市相關規定，在當時的縣長吳志揚爭取由縣改制為市，2013年5月3日政院核定改制為直轄市計畫，同年5月31日內政部發布該計畫自即日起生效，2014年12月25日正式改制為直轄市。

隨著桃園的升格，人口數的激增，現已有223萬人口，議員席次由原53席成為63席，每位議員在為民服務工作，全力以赴；邱奕勝表示，今年是他從政的第25年，這些年來，對於國軍弟兄，平日除了訓練外，也需要參與救災及社區清潔工作表示特別感謝，隨著桃園市人口將逐漸增加，相信未來國軍弟兄服務的對象除了將與日俱增之外，也須背負更大的人民使命。

桃園市議會2019年秋節勞軍活動，由邱奕勝議長親自主持，出席的軍方單位有：陸軍第六軍團指揮部、陸軍特種作戰指揮部、陸軍航空第六0一旅、陸軍第六軍團五三工兵群、海巡署北部分署、國防部軍事安全總隊桃園工作組與憲兵指揮部桃園憲兵隊等單位。