　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

謝謝捍衛台灣民主和平　桃園市議會秋節勞軍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市議會秋節勞軍。（圖／市議會提供）

▲桃園市議會秋節勞軍。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

謝謝您們，長年捍衛台灣的民主和平！中秋節暨九三軍人節前夕，桃園市議會議長邱奕勝30日率議會團隊，慰勉桃園市六軍團、海巡署等軍方單位，並致贈5到15萬不等加菜金給部隊官兵，感謝國軍弟兄們，長年來為社會安定、國家安全的奉獻。▲桃園市議會秋節勞軍。（圖／市議會提供）

邱奕勝說，桃園正在改變，他擔任3屆議長，議員席次由53席成為63席，人口數現已達223萬人，桃園各項重大建設，陸續推動，發展前景看好。邱奕勝也指出，桃園是在2011年1月1日準用直轄市相關規定，在當時的縣長吳志揚爭取由縣改制為市，2013年5月3日政院核定改制為直轄市計畫，同年5月31日內政部發布該計畫自即日起生效，2014年12月25日正式改制為直轄市。▲桃園市議會秋節勞軍。（圖／市議會提供）

隨著桃園的升格，人口數的激增，現已有223萬人口，議員席次由原53席成為63席，每位議員在為民服務工作，全力以赴；邱奕勝表示，今年是他從政的第25年，這些年來，對於國軍弟兄，平日除了訓練外，也需要參與救災及社區清潔工作表示特別感謝，隨著桃園市人口將逐漸增加，相信未來國軍弟兄服務的對象除了將與日俱增之外，也須背負更大的人民使命。▲桃園市議會秋節勞軍。（圖／市議會提供）

桃園市議會2019年秋節勞軍活動，由邱奕勝議長親自主持，出席的軍方單位有：陸軍第六軍團指揮部、陸軍特種作戰指揮部、陸軍航空第六0一旅、陸軍第六軍團五三工兵群、海巡署北部分署、國防部軍事安全總隊桃園工作組與憲兵指揮部桃園憲兵隊等單位。

ET快訊
UberEats外送員取餐遭暴打！雞排店出面道歉了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

文創設計旅店集團秋冬補助帶你全台玩透透　再送住宿券

嘉市抓賄宣導結合廟宇活動　城隍爺做見證

台南國小學童遭性侵　民進黨市黨部質疑林燕祝專業：二度傷害

外送員取餐遭暴打！雞排店出面道歉了「兇手是常客」　UberEats介入護員工

謝謝捍衛台灣民主和平　桃園市議會秋節勞軍

獲獎率僅萬分之2.6　北區國稅局表揚32家桃園績優營業人

蘆洲警執行「閉鎖式」威力掃蕩　分局長李忠萍親率宣示執法決心

桃園市各級國中小學開學日　警方協助導護學生安全上下學

開學日！林智堅贈積木組　化身「小智老師」

新竹市首屆台啤音樂節　9月7日HIGH翻新竹漁港

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

Super Junior回歸前造型公開！　利特自cue感謝廠商..請到SJ超賺

文創設計旅店集團秋冬補助帶你全台玩透透　再送住宿券

嘉市抓賄宣導結合廟宇活動　城隍爺做見證

台南國小學童遭性侵　民進黨市黨部質疑林燕祝專業：二度傷害

外送員取餐遭暴打！雞排店出面道歉了「兇手是常客」　UberEats介入護員工

謝謝捍衛台灣民主和平　桃園市議會秋節勞軍

獲獎率僅萬分之2.6　北區國稅局表揚32家桃園績優營業人

蘆洲警執行「閉鎖式」威力掃蕩　分局長李忠萍親率宣示執法決心

桃園市各級國中小學開學日　警方協助導護學生安全上下學

開學日！林智堅贈積木組　化身「小智老師」

新竹市首屆台啤音樂節　9月7日HIGH翻新竹漁港

豪雨成災邊坡坍塌　阿里山林鐵本線展延至9月3日復駛

文創設計旅店集團秋冬補助帶你全台玩透透　再送住宿券

嘉市抓賄宣導結合廟宇活動　城隍爺做見證

汐止警薛定岳殉職...民眾投書縱放嫌犯？　基檢澄清：不符羈押要件

境外資金匯回專法創造龐大商機　投資人、券商、產業全受益

吳亦凡視訊21歲正妹影片外洩！　傻笑催「回我啊」女方2舉動網怒：被擺了一道

中職／赫猛7局失2分獲MVP　中信4比2送富邦二連敗

川普成立太空司令部對抗中俄　下步目標為太空部隊

網友最怕手術之一！醫揭智齒有「4狀況」一定要拔...別等到最慘才崩潰

謝瓊煖演媽媽...街頭苦尋「撞死兒肇事者」　再度逼哭萬人！

地方熱門新聞

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍..

83歲叭噗阿伯冰蓋掉了！眼眶泛..

金未坤攻玉山：比聖母峰還難！

中壢超狂機車停等區　24公尺看..

外送員遭打！雞排店道歉：兇手是..

台南新營區異味環保局查處有斬獲

桃市社會局長王安邦請辭　鄭貴華..

炒飯聲太吵被投訴　推翻馬惹禍？

蘆洲警執行「閉鎖式」威力掃蕩

少年負氣離家　警「聽音辨位」找..

男遺失錢橋頭呆坐　警護送返家

趙正宇爭取經費　建新大湳泳池

台南國小校園再傳狼叔性侵學童

照顧壓力別再自己扛

更多熱門

相關新聞

邱奕勝：國民黨籍議員理性問政是桃園進步動力

桃園市台南同鄉會新任理事長黃輝福，19日由前、現任總幹事黃昭雄、鄭振隆、理監事等20餘人陪同，拜會桃園市議會議長邱奕勝。邱奕勝肯定台南同鄉會長年與會員「經營健康快樂」、投入直笛音樂教育推動，並強調，過去四年，國民黨籍議員雖是議會的多數，但秉持理性問政的理念，一直是桃園進步的動力，絕非大石頭！

桃國民黨團：嚴審2019年總預算

桃園下屆正副議長選舉　無黨籍具關鍵性

楊朝偉：青農有機蔬菜滯銷 送菜餵魚　

桃市議會成立山坡地檢討更正專案小組

關鍵字：

桃園市議會秋節勞軍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

她遭甩20耳光　13人全被送辦

UberEats雞排店遭毆　網怒洗版

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面