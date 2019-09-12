全台唯一「小鬥士德州炸雞」面臨關店　網友：拜託繼續開

▲京華城美食街內「小鬥士德州炸雞」為台灣僅剩的門店，南部店名則為「小騎士德州炸雞」，目前仍有2家。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

隨著京華城9／25將4度重新開標，有媒體預計商場將在年底收攤，除了BabyBoss職業任意體驗城確定11月底關店之外，其實館內還有1間店也受到民眾關注，就是北部唯一僅存的「德州炸雞」，皮脆多汁始終受到許多好評，目前面臨京華城恐在12月收攤而關店，還有網友留言表示「希望能繼續找新地址開店」。

京華城賣場近幾年風雨飄搖，因來客數越來越少，加上標售案的影響，去年周慶還有355家店，近年周慶僅剩下200個櫃位，但有幾間店家進駐整整18年未離開，包括「湯姆熊」、「先施百貨」，以及美食街的「阿里郎韓國料理」，以及「小鬥士德州炸雞」，都已經成為鎮店元老。

日前網路上「小鬥士德州炸雞」與「小騎士德州炸雞」的話題引發討論，1984年登台的小騎士德州炸雞，炸雞鮮嫩多汁，受到不少人喜愛，全盛時期在台灣的分店就破50間，因為北部與南部的代理商不同，代理權也有變化，之後北部代理商將店名改成「小鬥士德州炸雞」以作區別，目前也非原來北部的代理商營運，而是由公司內部的員工承接經營，現北部僅剩京華城1間店。

雖然僅有1間，卻屹立了18個年頭，成為京華城內的老店，許多5、6年級生還會專程來找尋懷舊的滋味，且食物評價也很高，擁有不少常客，在美食街中業績相當穩定，不料因京華城標售，可能在今年劃下句點，也有民眾開始擔心小鬥士的去留。

小鬥士德州炸雞員工表示，自從京華城的消息傳出後，就有許多專程前來的客人，買完還順便問說：「這間店會不會關啊？」「可不可以重新找地方開？」獲得不少關心，目前已經跟京華城初步約定時間，應該會經營到12月，也正在尋覓有沒有適合的開業地點，希望能讓這間北部唯一的店繼續經營下去。