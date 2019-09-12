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京華城周慶首日空蕩蕩　微風廣場開門吸百人潮

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▲京華城2019周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城第18周年慶，隨著標售案的啟動，可能邁入最後一年。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

繼台北101購物中心之後，京華城、微風廣場2間商場周年慶，也同時在9／12正式開打，上午11時微風廣場開門時祭出「深夜裡的法國手工甜點」小點心，吸引近百人排隊，2分鐘內就索取完畢，而京華城因SKII撤櫃，加上賣場幅員廣大，首日未有群聚人潮，但滿10萬元送的AirPods耳機，近中午也已兌換出近4成。

▲微風廣場2019周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微風廣場2019周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微風廣場2019周年慶首日，祭出開門禮引發民眾排隊。（圖／記者蔡惠如攝）

台北市內最大購物中心京華城，迎來第18年的周年慶，從9／12至9／30期間，全館當日累積滿5,000元送500元商品券，刷京華卡或持Living Card當日累積滿5,000送600元商品券，目前已經不回饋現金，滿額獲得的商品券則可使用到10／15。

▲京華城2019周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城美妝區已進駐居家業者。（圖／記者蔡惠如攝）

因今年美妝區SKII、資生堂等品牌撤櫃，加上已不實施現金回饋，以往首日排隊買化妝品的人潮已不復見，但仍吸引些許民眾到店採買，鞋區內還有人買鞋試鞋，蕾莉歐專櫃也有民眾看貨。

▲京華城2019周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城2019周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲鞋區等區塊還是有些零星人潮。

京華城表示，留下來的都是相挺與合作已久的店家，不會因為標售案，不舉行周年慶回饋吸客，目前館內親子櫃位如湯姆熊、騎士堡、玩具反斗城與BabyBoss，約莫佔總營收30%，現仍有200個櫃點參加周慶活動，預計今年周慶業績可與去年持平。

2019年微風廣場周慶回饋，特定店家珠寶手錶消費滿3萬元送1,500元抵用券，限量300份，在開店1小時已經領完；指定專櫃LV滿5萬元送1,000元抵用券；國際精品滿1萬元送1,000元抵用券；流行名品、服飾、飾品消費滿5,000元送500元抵用券；GF化妝品、鞋區、3F、6F、7F滿3,000元送300元抵用券。周慶期間使用Breeze Pay消費滿3,000元，可兌換酬賓回饋300元。

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