大陸Youtuber林嵩嗆「台北弱爆」　又罵台網友水平低：言論自由呢？　

▲大陸Youtuber林嵩來台旅遊後，認為台灣支付方式太落後。（圖／翻攝自YouTube／Song Lin）

記者劉亭／綜合報導

近日大陸YouTuber「林嵩」來台自由行，回去後拍影片批評「台北弱爆了」，很多電家都無法用行動支付，比大陸還落後。影片發佈後許多台灣網友氣不過，狂罵千則留言，林嵩11日再度發影片稱「台灣網友沒思考能力」，再度引爆戰火。

林嵩在影片中表示，之前在台北旅遊時的感受，但影片發出後許多台灣網友留言謾罵，但卻斷章取義、沒有邏輯，水平很低「簡直low爆了」；他表示，台灣的支付方式很落後是客觀事實，網友們卻老是說台灣在別的地方很強，給自己找安慰，討論得不是同個主題，根本沒有意義。

他也解釋，支付方式第一代是現金交易，第二代是信用卡，第三代是支付寶、微信、手機等移動支付、第四代則是人臉識別支付，目前大陸在這方面不只領先台灣，更是領先全世界，相當便利，台灣在這方真的「弱爆了」。





▲大陸行動支付相當普及。（圖／CFP）

另外林嵩指出，很多台灣網友留言跟他說「不喜歡不要來」，但去哪裡玩是自己的自由，世界很大也不一定要去台灣玩，但台灣人不是最愛說「言論自由」，「怎麼我說幾句真話，你們就不讓我去了，這叫什麼言論自由呢？」

這支影片發出後，再度引起台灣網友留言，「沒有了解台灣，容易做出誤導。當然分享自己的觀點沒問題。但內容不正確性也很高，須待加強。如果只是想消費台灣實在可惜」、「支付方式差=台北弱爆了？其他交通便利、居民素養、社會秩序等等，不用注意嗎？這些也都是好的城市必備的吧」。

也有網友質疑，林嵩是看先前的影片點閱不錯，因此故意再發，「我只看到大大的營利開得很爽喔」、「不要靠標題消費台灣，賺觀看好嗎」、「看上一支點閱率不錯還想弄第二支啊～加油ㄏㄏ」、「講話不流利一直卡卡的，也只能靠仇恨方式來引起關注增加點擊率」。