書迷衝一波！東台灣首次曬書市集「萬本書銅板價」　台北超限量小誌全球5本



▲書迷衝一波！東台灣首次曬書市集，只要銅板價就能買到好書。（圖／誠品提供，下同）

記者林育綾／台北報導

誠品書店首次於東台灣舉辦「曬書市集」，近萬本中文圖書6本500元起，等於只要銅板價就能買到好書，即日起至9/22在遠東百貨花蓮店B1展開。除此之外在9/27至29日，誠品中山地下書街R79將舉行限時3天小誌市集，展出台灣、香港、日本逾20位創作者作品，其中有獨特又精彩的小誌全球僅5本！

東台灣首次曬書市集

誠品書店在東台灣舉辦難得一見的「曬書市集」和用「聽」的展覽，即日起至9/22於遠東百貨花蓮店B1展開，近萬本中文圖書6本500元起，等於銅板價就能買到好書，例如引發話題討論的韓國作品《媳婦的辭職信》，旅遊書《京阪神攻略完全制霸2018-2019》等3本500元，全球狂銷900萬冊繪本《我們要去捉狗熊》只要499元就能入手。

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除了圖書，還有許多1至3折超值優惠好物，包括知名插畫家馬來貘Cherng的紀念版紙膠帶組5卷1折價只要40元，平均一卷紙膠帶不到10元；深受女性喜愛的法式品牌PAUL & JOE記事本2折價99元；TiinLab入耳式耳機則是近3折價1099元。還有滿額禮、抽獎抽等活動。

誠品R79「小誌市集」二度登場



▲誠品R79小誌市集邀請日本《南伊豆くらし図鑑》編輯長伊集院一徹舉辦似顏繪活動。

去年首次舉辦大受好評的誠品R79「小誌市集」，今年擴大規模蒐羅200本台、港、日逾20位創作者的精彩作品。

來自香港的InkSundae，多數作品使用Risograph孔版印刷，不但能夠印製一般印刷少見的特殊色，由於孔版印刷不易掌握套色位置，使得每一份印刷品都因錯位而不同，這是孔版印刷讓人著迷的地方。



▲▼台灣小誌Jessie x Alashi Cycling Illustration創作者熱愛騎單車，以插畫紀錄騎單車旅行世界各地的樣貌。



而台灣小誌Jessie x Alashi Cycling Illustration因為創作者熱愛騎單車，以插畫紀錄騎單車旅行世界各地的樣貌，包括旅行前注意事項、單車騎乘路線等都讓人為之讚嘆，期盼透過創作讓讀者認識單車旅行的魅力。另外曾在台日舉辦插畫個展的日本創作者小林ラン，擅長以飽和色彩呈現對日常生活的奇幻想像。



▲誠品R79小誌市集與「一間印刷行」合作，傳授手工裝幀豆本技法。

小誌市集展出期間，還邀請日本《南伊豆くらし図鑑》編輯長伊集院一徹舉辦似顏繪活動。9/28、9/29則與「一間印刷行」合作，傳授手工裝幀豆本技法（豆本一詞源自日本，意指約手掌大小的小型書），讀者將透過鉛字印刷與手縫線體驗，感受原始紙張質感與活版印刷的手感溫度。

誠品 R79 小誌市集

時間：2019/9/27(五)-9/29(日) 13:00-19:00

地點：中山地下書街藝術日光前廣場