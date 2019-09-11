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美魔女大胃王驟逝！體重僅45公斤排名全球第17　曾10分鐘嗑完11片披薩

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實習記者許祐誠／綜合報導

全球排名第17名的華裔職業大胃王選手李蕙（Juliet Lee）9日不幸過世，得年54歲。今年，她才在紐約康尼島國慶日吃熱狗大賽中奪下女子組季軍，而且身為職業大胃王選手的李蕙，體重竟然只有100磅（約45公斤），身材仍保持地相當苗條。目前尚不清楚死亡原因，但李蕙的家人透露，應該和大胃王比賽沒有關係。

▲▼ 大胃王李蕙2019年9月9日突然離世，得年54歲。（圖／翻攝自推特／angie goff）

根據Fox 5 DC報導，李蕙出生於中國，身材非常嬌小，身高約152公分的她，體重只有45公斤，她是首位參加美國7月4日國慶日吃熱狗大賽中的女選手，不僅是同級別中的頂尖選手，甚至贏得男性選手們的尊重。主辦單位職業大胃王聯盟（Major League Eating）主席斯亞（George Shea）難過地表示，李蕙愛好健身，平常會做瑜珈，身材非常苗條、出色，每次她上台時都會高舉雙手，露出纖細的肚子，觀眾非常喜愛。

只是2007年曾有一項研究指出，競爭性飲食可能會帶來潛在的健康風險，即使選手體重沒有過重，卻可能會傷害肝臟、為心臟和腎臟帶來更大壓力。對此，斯亞解釋，李惠本身的健康狀況非常良好，每年大概參加3至10場大胃王賽事，她從來沒有聽說過選手有任何負面影響，她認為原因和競爭性飲食無關。

▼ 大胃王李蕙排名全球第17名。（圖／翻攝自MLE官網）

▲▼ 大胃王李蕙。（圖／翻攝自MLE官網）

目前，李蕙家人們希望外界可以尊重他們的隱私，但對於外界獻上的祝福，他們希望大家可以贊助「飢餓計畫」（The Hunger Project）替代獻上鮮花，最後善款將捐給致力於消除世上所有飢餓的慈善組織。

李蕙原本在南京擔任教授，於1990年代移居美國，擁有2名女兒，並常常以她們為傲。李蕙從2006年開始，因為好奇而參加人生第一場吃披薩比賽，結果在10分鐘內吞下11片披薩，榮獲業餘組冠軍，震驚外界；接下來，她於同年12月改參加職業組比賽，至此參加100多場賽事，曾於8分鐘內嗑下超過13磅的蔓越莓醬、8分鐘內吞下32打牡蠣、10分鐘吃完11片披薩。

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