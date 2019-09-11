影／人夫「出差偷情」馬上風猝死！法院認證：是工傷　家屬獲高額賠償金

記者趙蔡州／綜合報導

法國一名已婚工程師澤維爾（Xavier X）2013年2月出差時，下班後約了一名女子到酒店發生性行為，激情後他卻因為心臟病發而死。當地法院事後裁定澤維爾算是工傷死亡，員工出差時不論上班或下班時間，一旦發生意外僱主都有賠償責任，因此聘用他的公司必須給死者家屬高額賠償金。

▲人夫出差偷約砲猝死，法院認證「是工傷」，僱主必須賠錢。（示意圖／ETtoday資料照）

根據英國《泰晤士報》報導，澤維爾替巴黎一間鐵路建築公司TSO工作，2013年2月他到盧瓦雷省（Loiret）出差時，約了一名女子到盧瓦爾河畔默恩（盧瓦雷境內）的酒店發生性行為，事後他就被人發現陳屍在酒店房間裡，法醫解剖後確認他的死因是心臟病發。

當地勞動部門認為澤維爾的死是工傷，TSO公司必須支付死者家屬高額賠償金，金額約在澤維爾原工資的8成左右，並且支付到澤維爾達退休年齡才能中止，此後TSO公司還必須繼續支付澤維爾的養老金。

TSO公司不服裁定決定提告，他們認為澤維爾雖然是在出差，但卻是因為通姦後心臟病發而死，死因跟工作內容一點關係都沒有，所以他們不應該對澤維爾的死負責，請求法院取消他們的賠償責任。

▲法院認為，性行為也屬於日常生活的部份，就跟刷牙洗澡、吃飯喝水一樣。（圖／取自免費圖庫pexels）

當地法院認為，員工在任務（出差）期間，有權利獲得僱主的保護，不論是職業活動還是日常生活，所以員工在出差時發生意外，僱主就必須承擔應有的責任，而且性行為也屬於日常生活的部份，就跟刷牙洗澡、吃飯喝水一樣，因此認定TSO公司必須支付賠償金。

儘管TSO公司後來不斷上訴，但最終仍全被法院判決敗訴。法院表示，員工在工作途中發生的任何事故，就算是在離開公司後才發生意外，也全部都屬於工傷事故，除了僱主能證明員工因為私事而造成公事出錯，否則這項裁決將沒有翻盤可能。