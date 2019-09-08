空拍／韓國瑜新北造勢已衝破10萬人！「國瑜夜市」被紅潮塞爆





▲韓國瑜新北二重疏洪道造勢人潮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜8日舉辦初選後的首場大型造勢，選擇於韓國瑜家鄉新北市的幸福水漾公園，象徵重「新」出發，下午4點50分時，韓國瑜競選辦公室宣布人數已衝破十萬人。

「2020新北出發」是韓國瑜黨內初選勝出後首場自辦造勢，在活動主場後方由111個攤位組成的「國瑜夜市」在下午就已被塞得水泄不通，有烤乳豬、烤魷魚、烤香腸、黑輪串、生啤酒、國瑜小物等攤販，人潮非常擁擠。

韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維日前指出，地點選在二重疏洪道，是因一眼望去即可看到周錫瑋、朱立倫、侯友宜等多位國民黨籍地方首長的重要建設，包括三重新莊線、機場捷運、重新橋下觀光市集、新北大橋等，希望大家都能看到二重疏洪道幸福水漾公園的蛻變。

在來賓方面，包括國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱、前新北縣長周錫瑋、林豐正以及高雄市副市長李四川、國政顧問團總召張善政等人，稍晚都將上台致詞；此外，12位國民黨新北市立委參選人洪孟愷、黃桂蘭、陳明義、李翁月娥、黃志雄、林國春、柯志恩、邱烽堯、林德福、林金結、羅明才、李永萍都將全員出席。

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▲韓國瑜新北二重疏洪道造勢人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜新北造勢,捷運三重站人潮。（圖／記者羅婉庭攝）