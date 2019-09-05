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「1個月告館長5次」　詹江村再罵陳柏惟…這回踢鐵板挨告

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▲▼陳柏惟回擊詹江村。（圖／台灣基進提供）

▲詹江村批評陳柏惟反挨告。（圖／台灣基進提供）

記者李唯甄／高雄報導

有「村長」封號的桃園市議員詹江村，近日頻頻在臉書和政論節目上，以不雅字眼指控到中國大陸拍片的台灣基進發言人陳柏惟，更在直播中稱台灣基進接受中方資助，一連串行為讓台灣基進忍無可忍，決定對詹江村和留言涉嫌誹謗的網友提告。

詹江村日前在直播中，提到陳柏惟曾擔任成龍主演電影的工作人員，但「擅權攬權，被原公司開除」，還以不雅動作和字眼來形容，此舉惹怒台灣基進，5日上午到高雄地方法院，提告詹江村涉嫌誹謗。

▲▼詹江村在直播中批評陳柏惟。（圖／翻攝自詹江村Youtube頻道）

▲詹江村在直播中批評陳柏惟。（圖／翻攝自詹江村Youtube頻道）

台灣基進秘書長陳信諭表示，為了讓陳柏惟能夠安心選舉、為台灣而戰，黨中央勢必在空戰上全力協助陳柏惟並擊墜烏賊敵機，讓主軍無後顧之憂深入戰場。因此針對詹江村與網友的惡意抹黑與造謠，已委請律師提告。

陳信諭指出，陳柏惟過去上節目，從不曾避諱談及中國大陸工作經驗，且陳當時受僱於台灣公司，因此詹「被共產黨開除」的說法根本是一派胡言。更大酸詹江村「不要因為沒辦法跟成龍合照發脾氣，這樣幼稚的追星遷怒行為很不可取」。

▲▼詹江村在直播中批評陳柏惟。（圖／翻攝自詹江村Youtube頻道）

▲台灣基進提告詹江村。（圖／台灣基進提供）

值得一提的是，詹江村上個月才因統獨議題、查水表誤會等事件，多次與館長陳之漢隔空互嗆，館長還在臉書寫下「今天又被告，所以30天內，被一個議員告5次了」，指控對方惡意抹黑又動不動就提告，特地發文感嘆。詹江村更曾一口氣提告288位留言謾罵的網友，讓館長忍不住暗酸對方實在太誇張。

▲▼ 館長教學如何檢舉粉專。（圖／翻攝自館長臉書）

▲詹江村上個月槓上館長，館長還親自教學如何檢舉粉專。（圖／翻攝自館長臉書）

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