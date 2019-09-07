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海外醫療費貴桑桑！旅平險海外急難救助大不同　掌握投保2訣竅不傷財

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▲▼桃園機場,第二航廈,出境大廳,桃機,二航。（圖／記者季相儒攝）

▲中秋假期即將到來，民眾出國前應檢視自身的保障是否足夠，以免突發狀況時勞神傷財。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

中秋連假即將到來，不少人規劃海外旅遊，壽險公司提醒，出國旅行應善用海外突發疾病與傷害醫療，提供及時協助降低擔憂，以避免突發狀況出現時，難以負擔巨額的醫療費。

近期有一名台灣民眾前往日本東京時，不幸腦出血昏倒送醫，歷經多次手術保住性命，不過在沒有健保給付的狀況下，以及出國前未投保旅平險，讓家人無力負擔上千萬元的醫療費。

富邦人壽網路投保旅平險大數據統計發現，日本、東南亞與大陸分別為國外旅遊地點前3名，在理賠項目中，以意外醫療保險金的理賠金額為最多，理賠金額占旅平險理賠總金額逾6成，其次為意外身故保險金，而海外突發疾病理賠總金額占旅平險理賠總金額約12%。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，旅程中若遭逢意外傷害或是突發疾病，不僅遊興大減，也會衍生醫療費用開銷，為減緩疾病及意外對個人與家庭帶來的影響，大小旅行安排都該預先投保旅平險增添防護、轉嫁風險。

富邦人壽提醒，在海外發生疾病或意外，醫療費用支出較高、就醫諮詢相對不便，更應投保旅平險，運用附加的海外突發疾病與傷害醫療保障提供及時協助，而保單免費提供的海外急難救助服務，也能提供醫療諮詢、緊急醫療轉送或是返國安排等服務，以減緩疾病及意外對個人與家庭帶來的影響。

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