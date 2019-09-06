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梨保險派上用場！　今年來理賠近1,600萬、近95%保戶有理賠

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▲▼梨去皮食用前，也要先以流動水清洗。（圖／農委會提供）

▲今年以來，大雨、寒害接連襲擊梨產區，導致梨農損失慘重。（示意圖／農委會提供）

記者紀佳妘／台北報導

今年以來梨產區飽受寒害、颱風豪雨之苦，造成農民損失慘重，富邦產險梨保險累計已理賠近1,600萬元，高達近95%保戶獲得理賠，在10月底保期結束前，理賠金額預計還會再增加。

梨為台灣高經濟農產品之一，栽種期長且易受寒害與颱風的侵襲，造成嫁接失敗與落果等損失。富邦產險自2015年推出梨農作物保險，針對梨的生長特性規劃「梨穗寒害」與「颱風豪雨」共2種保障，轉移農作物生長期與採收期可能面臨的損失風險。

由於這是台灣首張農業保單，推出第一年僅有89張高接梨保單，經過農委會及各地區農會的持續推廣，目前有效保單已突破300張，投保率由約1%提升至5%。

今年5月因大雨侵襲中台灣，台中市東勢氣象站測得單日雨量突破200毫米，梨產區農損嚴重，經農業改良場及富邦產險理賠人員實地勘損後，總計理賠金額高達1,145萬元。

此外，年初各縣市寒害損失，結算至5月災損，富邦梨農作物保險賠款已逼近1,600萬元，共近95%保戶獲得理賠。因「颱風豪雨」梨險保期至10月底，近期災損仍陸續傳出，預估今年度理賠金額將再創新高。

富邦產險表示，梨農作物保險由中央政府補助3分之1保費，部分地方政府也補助3分之1保費，農民最低僅需自付3分之1保費即可獲得完整保障，在不幸因天災造成損害時，可以藉由政府天災救助與保險填補風險。

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