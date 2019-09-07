百名示威者湧「港警婚宴」　大灑冥紙：給你難忘的世紀婚禮

▲示威者舉起惡搞結婚照 。（圖／翻攝自LIHKG 討論區）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港「反送中」抗議期間，警民矛盾不斷升級，逾千名警員被「肉搜」，其家人亦不能倖免。有網友日前懷疑一位速龍警員是機場特警，隨後公開其未婚妻、父母的身份，並號召大量示威者，昨（6）日晚間去他的婚禮「祝賀」，不僅惡搞婚照，還在現場大灑冥紙。

▲酒店內湧入大批抗議民眾 。（圖／翻攝自LIHKG 討論區）

據《香港01》報導，有網友日前po文，稱該名警官6日將在沙田某酒店擺酒席，號召抗議民眾去破壞婚禮。昨日傍晚6點左右，陸續有示威者當場，人數一度接近百人，他們手持懷疑與新娘有關的舊婚照，並在現場大灑冥紙、叫口號，但因有警車駛經附近而散去不少。至晚上8時半，仍有十多人聚集，每當有婚宴賓客到場，他們就會高喊口號。

▲照片被張貼在酒店外牆上 。（圖／翻攝自LIHKG 討論區）

香港警方早前在例行記者會上表示，有1567名警員及257個員警家庭成員被「起底」，包括71個小童的資料，指網絡安全罪案科會循不誠實使用電腦或刑事恐嚇等方向調查。

▲網民日前在社團號召示威者去破壞婚禮 。（圖／翻攝自臉書社團／香港革命頻道）

香港個人資料私隱專員黃繼兒8月底曾指出，近日有公眾人士搜集警務人員妻子或女朋友的個人資料，繼而於網上圖文並茂，或舉辦所謂「選舉」活動，並貼出帶有恐嚇、騷擾、性侵犯或仇恨描述的帖文，亦有公眾人士煽動他人在網上有系統地對警務人員的子女進行「起底」，試圖以列表方式，披露他們的詳細個人資料，包括姓名、身份證號碼、地址、電話、學校名稱、班級、家長姓名等。

黃繼兒說，新學年即將開始，預料網絡「起底」 或欺凌兒童及青少年的個案將會上升，公署的專責隊伍會因時制宜，優先處理涉及兒童和青少年的個案，公署亦已致函全港中小學校長，並向學校提供宣傳及教育資料，希望能協助老師防止網絡欺凌。