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「看到就來不及了...」女子在警面前跳橋　命危送醫搶救中

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▲▼警消在北深路三段25巷的橋樑附近水域發現該名女子。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消在北深路三段25巷的橋樑附近水域發現該名女子。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市7日凌晨0時許，一名年約40歲的女子在深坑老街附近的吊橋邊徘徊，還一度試圖翻越護欄，民眾驚覺有異報警。轄區警方獲報前往查看，還未接近吊橋，女子便逕自跳下，警員見狀立即通報消防隊協助，最後在北深路三段25巷的橋樑附近水域發現該名女子，緊急送醫急救後仍未脫離險境。警方正試圖聯絡女子家屬，釐清女子尋短的原因。

▲▼女子在距離深坑分駐所約百米的平埔吊橋跳橋。（圖／記者游宗樺攝）

▲女子深夜在深坑老街附近的平埔吊橋徘徊，民眾發現女子行為有異報警。（圖／記者游宗樺攝）

新北市警局深坑分駐所接獲民眾報案，在距離分駐所約170公尺的平埔橋上有女子疑似要跳橋尋短，警員才踏出警所門口，準備接近吊橋查看時，還來不及展開勸說，對方竟在警方眼前直接跳入新店溪。警方見狀立即通報消防隊請求支援，搭配橡皮艇在新店溪岸邊展開搜尋，但由於天色昏暗加上雜草密佈，難以找到落水女子的身影。

▲▼警消在北深路三段25巷的橋樑附近水域發現該名女子。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消獲報到場，在平埔橋下游處發現洛水女子。（圖／記者游宗樺攝）

新店溪附近釣魚的民眾向警方表示，有在下游水面看到疑似落水女子的蹤影，警消藉著民眾提供的資訊，在凌晨1時許於北深路三段25巷附近水域發現該名女子，把她拉到橡皮艇上時，發現已沒有呼吸心跳，於是立即將她送上救護車移往萬芳醫院急救，目前仍未脫離險境。

▲▼女子在距離深坑分駐所約百米的平埔吊橋跳橋。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方正試圖查出女子身份，並聯絡其親友釐清其尋短原因。（圖／記者游宗樺攝）

警方在女子身上找到一張提款卡，其遺留在橋面的包包內也未發現遺書與藥物，警方正試圖查出女子身份，並聯絡其家屬釐清女子尋短原因。

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