　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重屁孩載女友未戴帽遭警攔　嗆三字經還動手下場超慘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼三重屁孩沒戴安全帽嗆警還動手，慘遭壓制後送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三重屁孩沒戴安全帽嗆警還動手，慘遭壓制後送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市三重4名屁孩8月31日分騎2輛機車，沒戴安全帽經過三重區的正義北路，被巡邏的員警發現後攔下，不料金男載著女友被攔停十分沒面子，下車就以三字經「X你娘」辱罵員警，甚至還徒手推擠警方，直到快打支援趕抵時李姓屁孩還勒住員警頸部，隨即被反壓制在地，將3人依照妨害公務現行犯逮捕偵辦。

據查證，當晚8時許三重分局三重派出所的陳思帆、陳芝穎員警正在執行巡邏勤務，經過正義北路與自強路口時，發現金男（19歲）載著女友（18歲）騎乘機車沒戴安全帽，此外于男（21歲）及李男（29歲）也同樣沒有，員警隨即加速攔停騎在後方的情侶2人。

金男被攔下後面子掛不住，隨即就辱罵「X你娘」，並推擠員警陳思帆，此時前方的于男、李男2人見狀也騎車調頭助陣，徒手推擠員警，陳員隨即以無線電呼叫支援，由三重所長徐子胤帶同12名警力迅速趕抵，沒想到處理過程李男竟然還徒手勒住警員劉昱宏頸部，幸劉員快速反應並立即反制將李男壓倒在地。

衝突過程當中，于嫌、李嫌手部有擦傷但無大礙，另外警員劉昱宏則受到手部擦傷、右膝蓋瘀腫擦傷，在場圍觀的民眾對于警方強勢執法、嚴懲屁孩皆鼓掌叫好。警方表示，警察執行公權力不容民眾惡意挑釁，全案訊後依照妨害公務罪嫌將3人送辦。

ET快訊
雞蛋別冰冰箱！5大食物放錯「爬滿細菌」　營養師：1動作加速腐
示威者突湧香港機場！架設「行李車防線」與防暴警對峙
30K護理師被催婚！每月「保養+健身」至少8千　曝月開銷..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三重屁孩載女友未戴帽遭警攔　嗆三字經還動手下場超慘

人妻拒汪汪送養竟從9樓墜落身亡　新婚一年釀悲劇...夫目睹慘事崩潰

魂斷和平！登山客跌落「素密達山斷崖」　警消吊掛遺體

三寶害命！方向燈打左卻右轉...婦擦撞破頭身亡　駕駛判賠368萬

騎士怕酒測超標拒檢逃3公里　警圍捕一吹是零...他傻眼收17張紅單罰27400

直擊驚悚墜樓現場！男撿露台手機4F落地　勾電纜撞引擎蓋奇蹟生還

快訊／彰化虎頭蜂群暴起！3學生公園打球遭螫　1人「身上100處傷口」命危

彰化汽修廠火警！驚聞爆炸聲...濃厚黑煙狂竄天際　他頭手慘「2度燒燙傷」

陸船金門外海抽砂被扣押　爆管進水下沉...海巡急調抽水機搶救

400萬名茶壺「悟空獻壽」太美　冒失男手賤秒噴72萬

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

狐狸辣妹飆慢版《瀟灑小姐》超性感！　開場秀長美腿...劉隽一看設計：聰明的選手

畫面曝光！賓士疑開過頭國道倒車　遭聯結車後方追撞...駕駛被夾慘死

79歲阿伯駕車失控「暴衝4、5次」　撞自宅+路旁汽車：我有剎車啊～

「阿班」變成寵姑姑魔人　《只有我能喜歡妳》不許你靠近！

87歲嬤打零工30年存200萬！ 「捐救護車」哽咽：心願達成了...

三重屁孩載女友未戴帽遭警攔　嗆三字經還動手下場超慘

人妻拒汪汪送養竟從9樓墜落身亡　新婚一年釀悲劇...夫目睹慘事崩潰

魂斷和平！登山客跌落「素密達山斷崖」　警消吊掛遺體

三寶害命！方向燈打左卻右轉...婦擦撞破頭身亡　駕駛判賠368萬

騎士怕酒測超標拒檢逃3公里　警圍捕一吹是零...他傻眼收17張紅單罰27400

直擊驚悚墜樓現場！男撿露台手機4F落地　勾電纜撞引擎蓋奇蹟生還

快訊／彰化虎頭蜂群暴起！3學生公園打球遭螫　1人「身上100處傷口」命危

彰化汽修廠火警！驚聞爆炸聲...濃厚黑煙狂竄天際　他頭手慘「2度燒燙傷」

陸船金門外海抽砂被扣押　爆管進水下沉...海巡急調抽水機搶救

400萬名茶壺「悟空獻壽」太美　冒失男手賤秒噴72萬

夢到「皮卡丘對自己招手」！他每天狂看卡通12小時沉迷二次元

跆協理事會前插曲　家長向體育署陳情小國手權益遭漠視

男星刷存簿發現少6萬元...一問孕妻「憑什麼管！」氣炸　他點出暴怒原因

救護員哭求港警開地鐵閘門：打我、射我都可以，請讓我去救人

雨區擴大！準颱風玲玲水氣+午後強對流　雲彰投12縣市「大雨特報」

瑞典環保鬥士搭帆船抵紐約！現身UN總部抗議活動　高喊「地球正在死亡」

忠義形象傳千年郭董也篤信　大陸各地打造「關公」品牌

日職／樂天隊跑壘失誤　王柏融回傳球少丟1分

福斯汽車「仍不放棄柴油引擎」！Euro 7標準新機種開發中

三重屁孩載女友未戴帽遭警攔　嗆三字經還動手下場超慘

社會熱門新聞

檢舉狂魔鬧宮廟　警上銬現行犯逮..

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘..

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用..

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女..

金曲歌后斷腥夫　小三嗆聲正宮

萬華街友包包驚見400萬現鈔　..

板橋晨運婦遭機車撞飛　右腿斷折..

百貨、公園、巷內激情3次　新北..

UberEats被打最新影片曝..

死亡瞬間曝光！晨運婦遭機車撞飛..

虐打吳小哲43秒求饒影瘋傳　主..

快訊／彰化虎頭蜂群暴起　3學生..

她遭偷拍10年驚見25個檔案　..

刑事局赴伊拉克帶回男童　母：感..

更多熱門

相關新聞

有小孩後不敢住三重蘆洲新莊？爸媽：8+9一堆

日前新莊傳出「女學生呼巴掌霸凌」事件，一名網友就發現，之前三重、蘆洲也發生過圍毆性侵，似乎這3個地方時常出現類似情形，「很多事件都發生在那一帶，應該也不少人知道蠻多流氓住那邊」，讓他很好奇，大家是否會因為教育問題，避免把房子買在這3個區域？

男員警腰上4字宣言！網推：新莊蘆洲需要你

遊覽車運將忘關車門　小孩學費全飛了

每日限23碗！三重神秘拉麵有和牛貢丸

直擊新北最大案！築禾交響院熱銷

關鍵字：

屁孩三重安全帽三字經

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網友選它：拉爆

「肥胖部位圖」驚曝光！營養師：少吃2樣瘦爆

玲玲、劍魚颱風可能接連生成　周三起變天

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

有小孩後不敢住三重蘆洲新莊？爸媽：8+9一堆

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　性侵洩慾

脫衣進廁所　門秒被行李箱監禁

22歲男想破處！她淚崩：友情被精蟲毀了

安宰賢「一週公開對話」確定放鳥

《玩很大》羚小鹿素顏+低胸睡衣拼了

店員辣翻！他吃早餐「配水蜜桃」

辜寬敏批對台無貢獻　郭辦回應了

18歲男挾持正妹...特警槍藏胯下擊斃

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

更多

最夯影音

更多

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面