三重屁孩載女友未戴帽遭警攔　嗆三字經還動手下場超慘

▲三重屁孩沒戴安全帽嗆警還動手，慘遭壓制後送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重4名屁孩8月31日分騎2輛機車，沒戴安全帽經過三重區的正義北路，被巡邏的員警發現後攔下，不料金男載著女友被攔停十分沒面子，下車就以三字經「X你娘」辱罵員警，甚至還徒手推擠警方，直到快打支援趕抵時李姓屁孩還勒住員警頸部，隨即被反壓制在地，將3人依照妨害公務現行犯逮捕偵辦。

據查證，當晚8時許三重分局三重派出所的陳思帆、陳芝穎員警正在執行巡邏勤務，經過正義北路與自強路口時，發現金男（19歲）載著女友（18歲）騎乘機車沒戴安全帽，此外于男（21歲）及李男（29歲）也同樣沒有，員警隨即加速攔停騎在後方的情侶2人。

金男被攔下後面子掛不住，隨即就辱罵「X你娘」，並推擠員警陳思帆，此時前方的于男、李男2人見狀也騎車調頭助陣，徒手推擠員警，陳員隨即以無線電呼叫支援，由三重所長徐子胤帶同12名警力迅速趕抵，沒想到處理過程李男竟然還徒手勒住警員劉昱宏頸部，幸劉員快速反應並立即反制將李男壓倒在地。

衝突過程當中，于嫌、李嫌手部有擦傷但無大礙，另外警員劉昱宏則受到手部擦傷、右膝蓋瘀腫擦傷，在場圍觀的民眾對于警方強勢執法、嚴懲屁孩皆鼓掌叫好。警方表示，警察執行公權力不容民眾惡意挑釁，全案訊後依照妨害公務罪嫌將3人送辦。