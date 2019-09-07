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12天20場次免費看！2019台灣國際人權影展開跑　超強選片5面向議題

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▲▼2019台灣國際人權影展（圖／國家人權博物館提供） 
▲2019台灣國際人權影展開跑！11部片來自世界各國，12天共20場次免費看。（圖／國家人權博物館提供）

記者林育綾／台北報導

「2019台灣國際人權影展」起跑！今年主題為「穿越荊棘的風景」，9/6至8日在台北華山光點登場，緊接17日至25日在高雄電影館舉行，12天共計20場次，開放「免費索票」觀賞，挑選11部來自世界各國人權議題作品。主辦單位表示，這些影片未來也不太可能在一般院線電影院上映，因此邀請關注人權的民眾把握機會參加。

6日影展以開幕片《傘上：遍地開花》拉開序幕，帶領民眾回顧香港5年前的「雨傘運動」，該紀錄片的執行製作舒琪也特地從香港來台，並在映後與觀眾對談。

他提到，當時的「雨傘革命」為期79天，他們都沒想過會演變成那麼大的規模、拉這麼長時間，且全程以和平理性抗爭，雖然最後失敗收場；但如果沒有雨傘運動，現在的抗爭也不會有這麼龐大的規模。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 記錄香港2014年的雨傘運動紀錄片《傘上，遍地開花》。（圖／《傘上，遍地開花》海報）
▲香港2014年的雨傘運動紀錄片《傘上，遍地開花》。

舒琪說，雨傘革命是由一群學生成為主力，7、8年前他在教書時，原本還有點看輕當時的年輕人，覺得「一代不如一代」，但後來有14、15歲的中學生站出來反對國民教育、上街頭抗議，他看到不少年輕人口條與思緒清晰，態度相當成熟，喊著「為了我們的下一代，奪回我們的未來」，讓他不禁感到汗顏又刮目相看。

舒琪認為，他們明明還未成年，卻已經思考著「為了我們的下一代」，讓他對自己小看了這些年輕人感到羞愧。遺憾的是，從紀錄片看到當時的警方用催淚彈武力鎮壓，但如今香港正在發生的情況，港警的鎮壓手段「是當時的10倍甚至百倍」。

如今無論是催淚彈的數量、橡膠子彈槍，都是5年前的好幾倍，甚至有更多越來越恐怖的武器和武力，讓現在有些年輕人，無法再像當時以和平、理性的姿態抗議，因此被抹黑成暴民，他心痛說「因為警方更是完全不理性了！」

▲▼2019台灣國際人權影展／大合照(左起選片委員王君琦、人權館陳俊宏館長、文化部彭俊亨次長、舒琪導演、李道明教授)（圖／國家人權博物館提供）

▲2019台灣國際人權影展開跑，左起：選片委員王君琦、人權館陳俊宏館長、文化部彭俊亨次長、舒琪導演、李道明教授。（圖／國家人權博物館提供）

今年的台灣國際人權影展，由國家人權博物館主辦，透過選片委員會的籌組，邀請王君琦、黃晧傑、郭敏容、陳俊蓉等選片人，精選來自台灣、香港、緬甸、柬埔寨、巴西、法國、德國、英國、美國與卡達多個國家影片，共11部超強片單，包含5大面向：「性別平權向前走」、「香港處境・台灣未來」、「思憶受難家屬」、「當代青年反抗」、「網絡邊境之難民」。

▲▼2019台灣國際人權影展／人權館陳俊宏館長致詞（圖／國家人權博物館提供）
▲人權館陳俊宏館長提到，期望透過人權影展，串起人權議題的聚落。（圖／國家人權博物館提供）

而主題命名為「穿越荊棘的風景」，暗示充滿「刺」的結構框架，阻礙我們邁向更好的未來，穿越的過程或許增添傷痕，然而「風景」，始終值得期待。國家人權博物館館長，同時也是選片委員會召集人陳俊宏提到，期望透過人權影展，串起人權議題的聚落。

目前在華山光點場外，也同步辦「為全球人權發聲：我的人權影展街頭留言」活動，邀請民眾利用便利貼留言參與，為人權表達看法或支持打氣。

今年放映地點除了台北、高雄兩地舉行影展外，10月起將展開為期2個月的聚落串連放映，開放全台灣各地單位申請，預計50場巡迴，讓今年度的議題作品更深入一般大眾生活，歡迎民眾「免費索票參加」。

2019台灣人權影展

光點華山
日期：9月6日至8日 
地址：台北市中正區八德路一段1號）

高雄電影館
日期：9月17日至25日
地址：高雄市鹽埕區河西路10號

免費索票資訊及聚落串連申請方式，詳見官網https://tihrff.nhrm.gov.tw

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