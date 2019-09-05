中秋節連假蘇花9/13南下車潮湧現　疏運交通資訊出爐

▲中秋節連假蘇花公路，9/13南下車潮湧現。（圖／公路總局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

中秋3天連假將屆，連假旅次特性以返鄉及出遊旅次為主，公路局預估由臺北南下宜蘭、花蓮地區返鄉車潮，將自13日清晨起開始湧現；另礁溪路段及蘇花公路北返車潮則集中於15日中午至下午時段。

為因應中秋連假蘇花路廊大量車潮，公路總局四區養工處將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流。

中秋連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、 9月13日： （一）南下：上午5時至下午5時禁止21公噸以上大貨車通行。 （二）北上：上午5時至下午3時禁止21公噸以上大貨車通行。

二、 9月14日：上午7時至下午1時雙向禁止21公噸以上大貨車通行。

三、 9月15日：中午12時至下午4時雙向禁止21公噸以上大貨車通行。

為鼓勵用路人多加利用大眾運輸，針對公路客運及國道客運，公路總局也已要求經營中、長途國道路線之客運業者積極籌措運能，並視各路線情形機動加班營運加強疏運，並請國道5號客運業者增開班次，尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，並視旅客情況機動加班，讓民眾等候時間縮短至20分鐘以內。

業者每日開行班次可達1千800班次，並提供「高鐵+國道5號客運+臺灣好行路線」及「國道5號客運+臺灣好行路線」優惠套票，以吸引民眾搭乘大眾運輸至宜蘭及花蓮地區旅遊。

公路局提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，並請駕駛行車前先至第四區養工處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」，瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，及多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」查詢路況及隨時注意收聽廣播訊息。